Ландсбергис: с каждым поражением мы будем слышать все больше угроз от России

Он сказал это после того, как Москва предупредила, что Третья мировая война вполне возможна.

"С каждым серьезным поражением мы будем слышать все больше таких угроз, это напоминает мне отчаяние", - сказал во вторник BNS глава литовской дипломатии из Нью-Дели, Индия.

При этом он подчеркнул, что сложно предсказать, что может сделать "не обязательно адекватный человек с атомной кнопкой под пальцем".

"Угрозы со стороны нацистской Германии звучали все громче с каждым проигранным сражением", - сказал Ландсбергис.

Позиция "из первых уст"

Министр иностранных дел Литвы сообщил, что во время встречи с премьер-министра Индии Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром вопрос возможного ядерного конфликта не затрагивался.

Индийское правительство открыто не осудило Кремль и не поддержало резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую агрессию Москвы.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, и Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства, недавно посетили Индию, чтобы обсудить вопросы безопасности.

"Не так-то просто убедить государство, особенно с почти полуторамиллиардным населением, выбрать другое направление внешней политики после одного разговора, но я думаю, что визит и фон дер Ляйен, и Джонсона, и одной-другой небольшой страны сложится в общий хор голосов для переосмысления. А удастся ли это, покажет время", - сказал Ландсбергис.

По его словам, литовская делегация стремилась представить видение ситуации "из первых уст, из первых рук".

"Мы видим реальную опасность, мы видим государство, которое напало на другое суверенное государство", - сказал министр.