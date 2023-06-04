"Литва и регион стран Балтийского моря стали хорошим примером устойчивости к гибридным и другим атакам России, но поле угроз постоянно увеличивается, и это побуждает нас не терять бдительности. Не только Литва, но и весь регион стал передовой линией устойчивости, защищая энергетическую и другую критически важную инфраструктуру в регионе Балтийского моря и укрепляя безопасность, демократию и основанный на правилах порядок", - сказал глава литовской дипломатии во время встречи в Висмаре.

Как говорится в сообщении МИД, министры в Висмаре обсудили вопросы защиты энергетической независимости, критической инфраструктуры в Балтийском море, вовлечение молодежи в гражданские инициативы и борьбу с дезинформацией.

Министры стран Балтийского моря также подписали Висмарскую декларацию, в которой решительно осудили агрессию России против Украины и поддержали необходимость обеспечения безопасности Балтийского моря, сообщается в пресс-релизе МИД.

"Ввиду того, сколько сил и средств стоит безопасное поднятие взрывчатых веществ, лежащих на дне Балтийского моря со времен Второй мировой войны, усиливается и общая решимость не закрывать глаза на преднамеренные попытки России заминировать Черное море. Эта декларация является еще одним общим шагом, который свидетельствует Украине и миру, что наш регион осознает губительные последствия имперских амбиций России", - отметил Ландсбергис во время подписания Висмарской декларации.

МИД напоминает, что Совет государств Балтийского моря, в котором в настоящее время председательствует Германия, состоит из министров иностранных дел стран Балтии, Северной Европы, Германии и Польши и представителя Европейской службы внешних связей.