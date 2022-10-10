"Учитывая прежние результаты и зная, что он готов использовать голод как оружие, похоже, что В. Путин этой зимой вновь будет пытаться шантажировать мир путем блокирования зерна из Украины", - написал Г. Ландсбергис в воскресенье в своем твиттере.

"Мы можем навсегда ограничить возможности Путина угрожать мировым поставкам продовольствия. Мы можем дать Украине право защитить свои моря и восстановить свою экономику. Давайте сделаем это без промедления", - призвал министр.

Он полагает, что уже сейчас миссия Евросоюза "Аталанта" защищает судоходство от пиратства в западной части Индийского океана. Эту модель, по мнению Г. Ландсбергиса, можно использовать и в Черном море.

"Использование В. Путиным зерна как инструмента шантажа должно быть прекращено. Мы должны серьезно отнестись к прекращению этого. Мы можем построить защиту от этого. Мы должны быть готовы защитить экспорт и доходы Украины", - написал министр.

"Мы просто не можем доверять ворующем украинское зерно оккупанту, чтобы он был честным в переговорах об экспорте украинского зерна", - подчеркнул Г. Ландсбергис.

Защита грузов в Черном море будет способствовать развитию экономики Украины, обеспечит надежный экспорт зерновых, поможет избежать мирового продовольственного кризиса.

По мнению Г. Ландсбергиса, рано или поздно придется усиливать безопасность в Черном море, "особенно, если В. Путин в ноябре откажется возобновить договор "Зерно ради мира", чем он уже угрожает.

Министр заявил, что Украине также нужны рычаги, чтобы увеличить категории продуктов для экспорта, это поможет вернуть "экономический суверенитет и увеличить ее способность бороться и восстановиться.

"Мы можем предложить этот рычаг", – подчернил министр.

Военная инвазия Москвы парализовала экспорт украинской пшеницы, так как порты Украины были заблокированы и заминированы.

В июле при посредничестве Турции был подписан договор, который позволил вывозить зерно из Одессы, что смягчило мировой продовольственный кризис, на фоне которого в бедных странах сильно выросли цены на продукты питания.

Согласно договоренности Украины и России с ООН и Турцией, официально был открыт Объединенный координационный центр для контроля за экспортом украинского зерна по Черному морю, чтобы избежать перевозки нелегальных грузов, например, вооружения.

Западные лидеры обвиняют Кремль в циничном использовании продовольствия как оружия и ведении захватнической имперской войны.