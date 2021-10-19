По словам Ландсбергиса, на встрече с министрами других стран ЕС активно обсуждался вопрос нелегальной миграции.

"Кризис на границе Литвы, Латвии и Польши никуда не ушел. Честно говоря, мы видим сигналы об ухудшении положения. Ухудшаются и климатические условия. Я поднял вопрос возвращения вопроса нелегальной миграции в ЕК в число приоритетных", – antсказла министр.

Он напомнил, что глава МВД Агне Билотайте уже обратилась в ведомства ЕС в связи с поправками к законам о финансировании границы, но, по словам Ландсбергиса, есть и политические способы решения проблемы.

"Один из них - остановка полетов. Иракские авиалинии удалось убедить не летать в Минск, то же самое было сделано с иорданскими, но каждую неделю появляются новые полеты. Мы следим за продажами билетов, видим, что продажи идут. Бегать за каждой авиакомпаний сложно, это отнимает много времени", – сказал глава МИД.

"Поэтому мое предложение: авиакомпаний, которые летают в Минск, не могут летать в ЕС. Такая широкая санкция. Большая часть авиакомпаний летает в Минск из разных городов Ближнего Востока, но самолеты этих авиакомпаний летают и в ЕС. Нам говорят, что это коммерция, туризм. Мы строим стену на границе с Беларусью за 150 млн. евро и субсидируем бизнес этих авиакомпаний, зарабатывающих на доставке мигрантов в Минск, мы тратим деньги налогоплательщиков на то, чтобы остановить мигрантов", – сказал Ландсбергис.

"Мы заручились поддержкой, в первую очередь со стороны тех стран, которые сталкиваются с проблемами нелегальной миграции - Греция и другие южные страны, но главной, конечно, была поддержка Германии", – сказал Ландсбергис.

"ЕС, если хочет, может ввести определенные новые инструменты, реагируя на изменяющуюся ситуацию. Сейчас мы сталкиваемся с новой ситуацией, раньше такого не было, нужны новые инструменты, их надо ввести как можно скорее, поскольку скоро настанет зима", – прибавил он.