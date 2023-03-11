"Действительно пора внести и "Росатом", и весь сектор ядерной энергетики России в санкционные списки ЕС. В то же время, отвечая на насущные энергетические потребности Украины, мы должны смотреть в будущее и помогать Украине создавать надежную, современную и экологичную энергосистему, которая станет опорой ее послевоенного экономического благополучия", - в ходе беседы отметил Г. Ландсбергис.
Как сообщается в пресс-релизе, цель этой виртуальной встречи G7, в которой участвовали министры семи самых сильных экономик мира, – укрепить сотрудничество между странами-партнерами, способствуя усилиям Украины по восстановлению и защите своей энергетической системы.
Добавляется, что Литва является страной Евросоюза, которая поставила в Украину больше всего генераторов и трансформаторов электроэнергии. Благодаря усилиям нашей страны в Украину поставляются особо необходимые высоковольтные трансформаторы, тесно сотрудничают операторы электросетей обеих стран.
Во встрече вместе с министрами иностранных дел G7+ также приняли участие глава дипломатии Украины Дмитрий Кулеба, представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций. Глава литовской дипломатии в дистанционной министерской встрече G7 по вопросам помощи Украине принял участие во второй раз.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Italų širdis užkariavusios lietuvaitės: vyrams, pavargusiems nuo savo valdingų italių, mūsų moterys ten – aukso vertės pasidalino, ką pamatyti ir aplankyti Romoje (1)
TOP новостей
Литва празднует День восстановления независимости
Литва празднует подписание Акта о независимости от 11...
Президент Литвы поздравил жителей с Днем восстановления независимости
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил жителей с...
Премьер-министр Литвы поздравляет жителей с Днем восстановления независимости
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет...
Сеть российского капитала в Литве процветает: для жителей главное - цена
Война в Украине идет уже больше года, однако в Литве...
Спикер парламента Литвы: это особенно важно, когда рядом идет война
Новое поколение, которое не знает, что такое оккупация,...