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В пятницу по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис дистанционно принял участие во встрече G7+ по энергетической поддержке Украины. С крупнейшими экономиками мира на встрече обсуждались долгосрочные действия, которые помогут восстановить и модернизировать энергетическую инфраструктуру Украины, пострадавшей от атак России, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).
Rosatom
Rosatom
© Reuters / Scanpix

"Действительно пора внести и "Росатом", и весь сектор ядерной энергетики России в санкционные списки ЕС. В то же время, отвечая на насущные энергетические потребности Украины, мы должны смотреть в будущее и помогать Украине создавать надежную, современную и экологичную энергосистему, которая станет опорой ее послевоенного экономического благополучия", - в ходе беседы отметил Г. Ландсбергис.

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Как сообщается в пресс-релизе, цель этой виртуальной встречи G7, в которой участвовали министры семи самых сильных экономик мира, – укрепить сотрудничество между странами-партнерами, способствуя усилиям Украины по восстановлению и защите своей энергетической системы.

Добавляется, что Литва является страной Евросоюза, которая поставила в Украину больше всего генераторов и трансформаторов электроэнергии. Благодаря усилиям нашей страны в Украину поставляются особо необходимые высоковольтные трансформаторы, тесно сотрудничают операторы электросетей обеих стран.

Во встрече вместе с министрами иностранных дел G7+ также приняли участие глава дипломатии Украины Дмитрий Кулеба, представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций. Глава литовской дипломатии в дистанционной министерской встрече G7 по вопросам помощи Украине принял участие во второй раз.

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