На вопрос, знает ли он, что МИДом могла бы управлять Скайсгирите, он сказал, что ему это известно.

"Этот факт мне известен", – сказал Ландсбергис в передаче 24/7.

"Я думаю, это важная информация", – сказал он.

Однако он не хотел комментировать, влияет ли этот факт на нынешние напряженные отношения между правящими с президентской службой.

Delfi напоминает, что между правящими и президентской службой продолжаются разногласия по вопросу, кто должен участвовать в Советах ЕС. Представители СО-ХДЛ заявляют, что это прерогатива премьер-министра Ингриды Шимоните, а президентская служба убеждена, что это должен делать президент.