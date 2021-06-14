aA
Министр иностранных дел Литвы, глава Союза отечества-Христианнских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что президентская служба хотела, поставить во главу МИД Литвы главного советника Гитанаса Науседы Асту Скайсгитите, сообщает телевидение Lietuvos ryto.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

На вопрос, знает ли он, что МИДом могла бы управлять Скайсгирите, он сказал, что ему это известно.

"Этот факт мне известен", – сказал Ландсбергис в передаче 24/7.

"Я думаю, это важная информация", – сказал он.

Однако он не хотел комментировать, влияет ли этот факт на нынешние напряженные отношения между правящими с президентской службой.

Delfi напоминает, что между правящими и президентской службой продолжаются разногласия по вопросу, кто должен участвовать в Советах ЕС. Представители СО-ХДЛ заявляют, что это прерогатива премьер-министра Ингриды Шимоните, а президентская служба убеждена, что это должен делать президент.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Vakcinacijos eilė

Ученый: новости неважные, осенью может быть всякое  у нас есть один месяц (33)

Вслед за третьей волной коронавируса, вызванной...

Президент Литвы попросил Джо Байдена увеличить военное присутствие США в регионе (110)

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил...

Отпуск в Литве: самые жаркие дни, и какой будет осень (1)

Весна в эти дни теплом не баловала, а осадков было...

На границе с Беларусью нарастает напряжение, в Пабраде решили, где поселить нелегальных мигрантов (16)

Литовская армия завершает строительство палаточного...

Ramanas Pratasevičius Ramanas Pratasevičius

"Никто меня пальцем не трогал": Протасевич выступил на пресс-конференции в Минске (37)

Бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA на брифинге...