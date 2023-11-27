Ландсбергис: победа Украины - экзистенциальный вопрос не только для стран Балтии, но и для Запада

"В 2024 году мы продолжим уделять много времени и усилий управлению кризисами, предотвращению их последствий. Но возможны и худшие сценарии, которые могут напрямую повлиять на безопасность стран Балтии. Сегодня они уже не кажутся нереальными. В данный момент в Украине защищается порядок, основанный на правилах. Поэтому победа Украины является экзистенциальным вопросом не только для стран Балтии, но и для Запада, а наша поддержка борющейся Украины в ближайшей перспективе является важнейшим приоритетом", - сказал глава литовской дипломатии в пятницу во время участия в 29-м Балтийском совете в Таллинне.
Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), глава литовской дипломатии подчеркнул, что признаки военной усталости в позиции Запада становятся все более очевидными.
"Все же усталость от войны – это феномен живущих мирно обществ. Если бы усталость от войны охватила Украину, она бы прекратила свое существование. Мы должны с этим бороться – у Запада достаточно структурной мощи, чтобы оказать Украине необходимую поддержку для достижения победы", - заявил Г. Ландсбергис.
"Не менее актуальный вопрос – в какой Европе мы будем жить после войны. В западных столицах уже идут дискуссии о будущей архитектуре безопасности, пусть она и не находится в центре внимания в данный момент, важно, чтобы голос стран Балтии был четко слышен, потому что, когда наступит день Х, мы будем первыми, кто столкнется с Россией", - добавил он.
По словам министра, присутствие сил США и НАТО в странах Балтии является важным элементом безопасности и обороны Балтийского региона.
"Мы должны добиваться постоянного военного присутствия США в Балтийском регионе. Однако союзы должны быть взаимовыгодными. Поэтому мы должны быть там, куда падает взгляд США. Нам необходимо укреплять сотрудничество с партнерами-единомышленниками из Индо-Тихоокеанского региона. (...) Мы утвердили стратегию Литвы по Индо-Тихоокеанскому региону. Мы сделали важный шаг в укреплении всестороннего сотрудничества Литвы с этим регионом", - подчеркнул Г. Ландсбергис.
Министр иностранных дел Литвы также отметил, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию санкциями и оставаться активными творцами санкционной политики ЕС. По его словам, страны Балтии в силу своего географического положения являются примером в защите внешних границ ЕС, поэтому необходимо обеспечить единое региональное выполнение санкций и одновременно принять конкретные усиленные меры контроля в борьбе с обходом санкций, говорится в сообщении МИД.
Правительства в Балтийском совете представляют министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Латвии. В 2023 г. Балтийский совет министров возглавляет Эстония, а в 2024 г. возглавит Литва.