Ландсбергис: победа Украины - экзистенциальный вопрос не только для стран Балтии, но и для Запада

"В 2024 году мы продолжим уделять много времени и усилий управлению кризисами, предотвращению их последствий. Но возможны и худшие сценарии, которые могут напрямую повлиять на безопасность стран Балтии. Сегодня они уже не кажутся нереальными. В данный момент в Украине защищается порядок, основанный на правилах. Поэтому победа Украины является экзистенциальным вопросом не только для стран Балтии, но и для Запада, а наша поддержка борющейся Украины в ближайшей перспективе является важнейшим приоритетом", - сказал глава литовской дипломатии в пятницу во время участия в 29-м Балтийском совете в Таллинне.