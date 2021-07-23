Ландсбергис по телефону еще раз попросил главу МИД Ирака решать проблему воздушного сообщения с Минском

Ландсбергис высказал глубокую озабоченность в связи с информацией о том, что с августа планируют увеличить число авиарейсов в Минск в два раза. По словам министра, иракский коллега пообещал в ближайшее время выяснить мотивы такого решения иракских авиалиний и заверил, что на просьбу Литвы прислать делегацию экспертов реакция последует.
"Я еще раз повторил, что любое участие в преступных схемах белорусского режима наносит вред репутации Ирака как страны которая заявила о намерениях идти путем демократии и мирa. Решительных действий в борьбе с организаторами преступной сети перевозки нелегальных мигрантов со стороны Ирака ждет не только Литва, но и Евросоюз", - сказал Ландсбергис.
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