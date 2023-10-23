Ландсбергис отправится с визитом в Сингапур, Индонезию и Вьетнам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетит Сингапур, Индонезию и Вьетнам с рабочим визитом 24–31 октября, сообщает Министерство иностранных дел (МИД). В состав делегации войдут и представители литовского бизнеса.

В среду Г. Ландсбергис посетит Вьетнам, где встретится с премьер-министром Фам Минь Чином и министром иностранных дел Буй Тхань Соном. Сообщается, что во Вьетнаме министры иностранных дел подпишут меморандум о взаимопонимании по межведомственному сотрудничеству.

Министр также примет участие в Министерском форуме региональной программы Юго-Восточной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ожидается, что на мероприятии Г. Ландсбергис встретится с министром иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддха-Нукара.

В пятницу министр посетит Сингапур, где будет открыто посольство Литвы. В рамках визита запланированы встреча Г. Ландсбергиса с министром иностранных дел Вивиан Балакришнан, визит в литовскую школу Šnekutis и встреча с представителями литовской общины.
30 октября министр в Индонезии встретится с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

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