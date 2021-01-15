Ландсбергис обещает провести переговоры с Латвией о торговле электроэнергией с Россией

"Наша позиция вполне понятна, договоренности о методике нет, сейчас у нас есть приглашение и от премьера Латвии, и от министра - встретиться при первой возможности, когда позволит ситуация (...) и я думаю, что во время первых встреч будет заложена основа для дальнейших переговоров", - сказал Г. Ландсбергис после состоявшегося в президентском офисе в пятницу по инициативе президента Гитанаса Науседы заседания Координационного совета по внешней политике Литвы.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис также обещает уже вскоре пригласить своего латвийского коллегу продолжить переговоры о трехсторонней методике торговли электроэнергией с Россией. По его словам, после того, как в январе к Литве перешло председательствование в Балтийском совете министров, вопрос методики будет подниматься и на его заседаниях, которые намечены на февраль.

По словам Г. Ландсбергиса, "возможно, бывшее правительство до конца не передало месседж о том, что мы трактуем, что это не конец, что договореннотси о методике нет".

"Мы подчеркиваем, что методика является одним из существенных и стратегических моментов, по которым у нас должно быть соглашение, инфраструктура Литвы не должна использоваться для продажи электроэнергии с БелАЭС", - отметил Г. Ландсбергис.

Литва единственная из стран Балтии пока не утвердила новую методику торговли с третьими странами, так как она не предотвращает торговлю белорусской элекроэнергией.