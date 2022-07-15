Ландсбергис об изменении правил транзита: Литва за этим разъяснением в ЕК не обращалась

"Если мы переходим в политическое поле высказывания оценок санкций, (...) тогда мы берем на себя я не знаю какую ответственность, или другая столица берет какую-то ответственность разъяснять санкции так, как им удобно", - в пятницу в сейме заявил Г. Ландсбергис.

Он отметил, что в таком случае будет "открыт ящик Пандоры", так как каждая страна сможет подвергать сомнению неблагоприятные для нее положения санкций.

"У столиц нет права после введения санкций разъяснять их. (...) Только ЕК может разъяснять, что было введено, как это должно применяться", - заявил министр иностранных дел.

Глава дипломатии Литвы также заявил, что он негативно оценивает публичные призывы канцлера Германии Олафа Шольца к восстановлению калининградского транзита, однако не будет предполагать, оказали ли заявления Берлина влияние на разъяснения ЕК, которые появились на этой неделе.

„Я оставлю это на суд общества", - заявил он.

На вопрос, согласовывалось ли ограничение калининградского транзита с Германией или США, Г. Ландсбергис ответил: "Согласовывалось, когда вводились санкции, безусловно, на уровне руководителей".

На вопрос, с какими руководителями это согласовывалось, он ответил: "Я должен отвечать за офис президента? Могу ответить".

Новое разъяснение – не победа России

Еврокомиссия в среду разрешила России перевозить по железной дороге санкционные товары, предназначенные для нужд российского эксклава, в Калининградскую область или из нее через Литву.

Литва остановила транзит части российских товаров в Калининград после введения санкций ЕС из-за инвазии Москвы в Украину, и сообщила, что делает это согласно запрещающим транзит указаниям ЕК.

Представители Литвы и ЕК в последние недели консультировались о новых разъяснениях после того, как остановленный транзит стали, черных металлов и других товаров вызвал возмущение России.

Г. Лансбергис заявил, что первое разъяснение ЕК было достаточным.

"Литва не просила дополнительных разъяснений. Я придерживался и придерживаюсь мнения, что первое разъяснение, оно было верным, ясным, достаточным", - отметил министр.

И всё же он подчеркнул, что порядок транзита после нового разъяснения остается ужесточенным по сравнению с ситуацией до санкций, поэтому теперешнюю ситуацию нельзя называть приемлемой для России.

„Это не победа России", - заявил Г. Ландсбергис.

Призвал оппозицию назвать причины интерпелляции

На вопрос о призывах оппозиции принять ответственность за измененные разъяснения ЕК и о возможной интерпелляции, министр иностранных дел отметил, что не видит в заявлениях оппозиции конкретных причин для выражения недоверия.

Он полагает, что правительство понимает государственные интересы как усилия по введению как можно больших ограничений для России.

"Такова наша цель. Но одновременно вторая наша цель - поддержание трансатлантического единства, от которого зависит наша безопасность и безопасность всех здесь собравшихся", - добавил Г. Ландсбергис.

Он также отметил, что оппозиция должна рассказать о своих целях, как они видят государственные интересы, какие средства считают приемлемыми для достижения этих целей.

Он также рассказал, что две недели тому назад предлагал представить на заседаниях оппозиционных фракций информацию по Калининграду, однако это предложение "не вызвало большого интереса".

Фракция демократов "Во имя Литвы" заявила, что на следующей неделе вызовет Г. Лансбергиса, чтобы тот разъяснил, как проходили переговоры с ЕК и что обусловило "неблагоприятные для Литвы решения". Г. Ландсбергис на этот ответил, что "всегда готов" ответить на возникающие вопросы.