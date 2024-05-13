Ландсбергис о выборах: результат премьера говорит о серьезном потенциале для успешных выборов в Сейм

"Несмотря на неблагоприятные прогнозы и отчаянную попытку всех оппонентов не допустить выхода премьера во второй тур, я считаю, что это действительно положительно настраивающий результат. После почти срока пребывания в правительстве, окруженного внутренними и геополитическими проблемами, Ингрида сохранила и сплотила электорат. Такой результат действительно говорит о серьезном потенциале для успешных выборов в Сейм", – сказал Г. Ландсбергис в комментарии представителя министра иностранных дел Паулины Левицките для Elta.