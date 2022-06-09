Ландсбергис о новом выпаде в России: действуют не по человеческим законам

"Я думаю, это проявление отчаяния, видимо, ситуация настолько напряженная, у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда во выходящие заявления, и это не в первый раз. Может, они думают, что кого-то напугают?" - сказала депутат.

"Они (россияне) могут заявить, что Луна принадлежит России, это их представление и все, в этом решении нет никакого смысла", – прибавила политик.

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Президентская служба назвала такое предложение абсурдом и от комментария воздержалась.

"Мы не будем комментировать абсурд", – сказали в пресс-службе президента.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду сказал, что "только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия".

"Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно – быть готовыми к защите, и сами и с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", – заметил министр.

Моркунайте-Микуленене отметила, что решение о восстановлении независимости принял литовский народ, и не во власти России его отозвать.

Депутат от "Единой России" Евгений Федоров предлагает отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики" от 6 сентября 1991 года.

В обосновании своего законопроекта Федоров ссылается на изменения в Конституции России, которые гласят, что РФ является правопреемником СССР на своей территории, а также на результаты референдума 17 марта 1991 года. Он также считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, так как нарушало Конституцию СССР и закон о выходе союзных республики, так как в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР.