Ландсбергис в интервью LRT, отвечая на просьбу прокомментировать неудачные результаты СО-ХДЛ во втором туре выборов мэров.

С другой стороны, консерватор, возглавляющий Министерство иностранных дел, заявил, что результаты его партии на завершившихся в воскресенье выборах задали определенное направление для предстоящих выборов. По его словам, создается впечатление, что поддержка консерваторов именно в крупных городах, что, как подчеркнул Г. Ландсбергис, является важным показателем как для предстоящих выборов в Сейм, так и для президентских выборов.

"Основная опора Союза Отечества — в крупных городах. Не мне судить, правильно это или нет. Это реальность сегодняшнего дня. Когда-то Каунас был, скажем так, базой Союза Отечества. Это не значит, что мы не являемся партией Литвы. Союз Отечества всегда был партией Литвы", — размышлял Г. Ландсбергис.

В любом случае, продолжил политик, результаты СО-ХДЛ на последних муниципальных выборах являются важным сигналом для партии. По его словам, это станет показателем при избрании нового председателя партии консерваторов.

"Я считаю это важным сигналом, думаю, что это четкий сигнал, и, честно говоря, не сомневаюсь, что он станет частью дискуссии о будущем направлении партии, хоть и во время выборов очередного председателя партии или председательствующей. Хочется верить, что этот сигнал будет услышан во время этих выборов, он станет положительным стимулом для дальнейшего направления партии", – сказал Г. Ландсбергис.

ELTA напоминает, что представители СО-ХДЛ заняли мэрcкие кресла в пяти самоуправлениях: в первом туре Саулюс Яунейка одержал победу в Молетай, Шарунас Вайткус в Паланге. Во втором туре Дайнюс Бардаускас стал мэром Купишкского района, Гинтаутас Гегужинскас – Пасвальского района. Валдас Бенкунскас одержал победу над Артурасом Зуокасом в Вильнюсе.