О вероятных действиях ЕС, направленных против экспорта удобрений или газа из Беларуси, глава Сообщества Жозеп Боррель публично упомянул накануне накануне неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

"Существенный момент, что сегодня сказал господин Ж. Боррель - то, что начинаются дискуссии о возможных секторных санкциях. И этих секторов, к которым санкции могут быть применены, на самом деле больше, чем господин Ж. Боррель назвал", - сказал Г. Ландсбергис в четверг BNS по телефону из Лиссабона.

"Это санкции в отношении и нефтепродуктов, и табака, и энергии, возможны санкции в отношении транзита нефти, а также даже и финансовые. Так что мы говорим о немалом списке различных секторов, которые могут оказаться под санкциями", - добавил он.

Министр пока не берется оценивать, какие убытки из-за дополнительных санкций понесет Литва, потому что это пока "предварительные обсуждения". И все же он признает, что экспорт белорусских удобрений для Литвы - "важная сфера".

"Это довольно важный сектор для Литвы. Но есть разные сигналы, что и сами перевозчики удобрений думают диверсифицировать импорт, несмотря на то, есть санкции или нет. Так что нужно смотреть. Пока это еще преждевременно", - сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, инициированные Ж. Боррелем дискуссии о дополнительных, новых секторных санкциях начинаются на уровне послов, а окончательное решение примут лидеры ЕС на заседании Европейского совета.

Г. Ландсбергис обратил внимание на то, что государства ЕС скоро достигнут договоренности по четвертому пакету санкций, включающего ограничения для некоторых предприятий и лиц, так что если успеют согласовать позиции государств до заседания Европейского совета, то все санкции можно будет утвердить одновременно.

Он также подчеркивает, что важно найти рычаги, чтобы бремя санкций "не легло на людей, которые живут от зарплаты до зарплаты в Беларуси".