Ландсбергис не видит оснований для досрочной отставки с поста председателя СО-ХДЛ

"В партии на самом деле этот вопрос не поднимается", – заявил Г. Ландсбергис во вторник журналистам в Сейме, комментируя отклоненную Парламентом инициативу по проведению досрочных выборов.

"Голоса о взятии ответственности на себя раздаются постоянно. (...) Однако, учитывая настрой партии и выданный мандат, не вижу оснований поднимать этот вопрос", – сказал председатель СО-ХДЛ.

Во вторник Сейм не одобрил инициативу президиума консерваторов по проведению досрочных парламентских выборов 10 сентября.

ELTA напоминает, что на фоне разразившегося скандала, связанного с возможным злоупотреблением канцелярскими денежными средствами, выделяемыми муниципальным политикам, председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заговорил о перезагрузке всей политической системы.

Премьер неоднократно заверяла, что если парламенту не хватит политической воли поддержать инициативу по проведению досрочных парламентских выборов, она уйдет в отставку, что в итоге привело бы к отставке всего правительства.

Тем не менее, после голосования по вопросу о досрочных выборах Г. Ландсбергис заявил, что судьба правительства пока неясна. По его словам, возможность продолжения работы правительства сначала оценят партии, входящие в коалицию, а затем следует дождаться и мнения президиума партии консерваторов.