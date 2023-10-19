Ландсбергис на встрече с Ходорковским: мы хотим видеть активную российскую оппозицию

"(...) важно продолжать всемерно помогать Украине, но в то же время мы хотим видеть активную оппозицию В. Путину не только за рубежом, но и в самой России, которая не только хотела бы, но и добивалась изменений в политической системе России. Только так может возникнуть реальная альтернатива режиму Путина", - заявил министр иностранных дел Г. Ландсбергис.

На встрече министр также отметил, что Кремль не только участвует во внешней агрессии против Украины, но и продолжает жестоко уничтожать гражданское общество своей страны.

"Угроза, исходящая от России, управляемой кремлевским режимом, остается – никто в Европе и мире перед ней не может чувствовать себя в безопасности", - отметил министр.