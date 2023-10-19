Ландсбергис на встрече с Ходорковским: мы хотим видеть активную российскую оппозицию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis, Michailas Chodorkovskis
Gabrielius Landsbergis, Michailas Chodorkovskis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис, встретившийся в среду с российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, подчеркнул, что для изменений в политической системе России очень важна максимально возможная активность оппозиции.

"(...) важно продолжать всемерно помогать Украине, но в то же время мы хотим видеть активную оппозицию В. Путину не только за рубежом, но и в самой России, которая не только хотела бы, но и добивалась изменений в политической системе России. Только так может возникнуть реальная альтернатива режиму Путина", - заявил министр иностранных дел Г. Ландсбергис.

На встрече министр также отметил, что Кремль не только участвует во внешней агрессии против Украины, но и продолжает жестоко уничтожать гражданское общество своей страны.

"Угроза, исходящая от России, управляемой кремлевским режимом, остается – никто в Европе и мире перед ней не может чувствовать себя в безопасности", - отметил министр.

Со своей стороны, М. Ходорковский искренне поблагодарил за условия, созданные для представителей гражданского общества и журналистов, преследуемых российским режимом, найти убежище в Литве и поддержку для борьбы за демократию, верховенство права и справедливость.

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