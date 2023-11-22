Ландсбергис на встрече G7: ПВО для Украины и санкции для "Росатома"

"Поставляя критически необходимое оборудование, Литва вносит свой вклад в восстановление энергетического сектора Украины. Однако не менее важно обеспечить адекватные средства для обеспечения безопасности инфраструктуры, поэтому решения о поставках систем ПВО должны приниматься незамедлительно", - подчеркнул министр иностранных дел на дистанционной встрече стран "большой семерки" и их партнеров (G7+).

По мнению Г. Ландсбергиса, для достижения долгосрочного и ощутимого эффекта не менее важны меры по сдерживанию России от дальнейших действий.

"Решения о включении "Росатома" и всей российской атомной энергетики в санкционные списки ЕС должны быть приняты незамедлительно", - добавил он.

Как указывает МИД, в ходе встречи обсуждались долгосрочные действия, которые помогут восстановить и модернизировать энергетическую инфраструктуру Украины, пострадавшую от атак России, а в будущем помогут обеспечить развитие современной экономики, основанной на возобновляемых источниках энергии.