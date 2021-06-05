По его словам, 2016-2020 гг в парламенте были сложным периодом.

"Были и вызовы, которые всегда были и будут, но я хочу обратить внимание на два момента: что изменилось после вашего прихода в парламент. (…) Я бы сказал, с вашим приходом стало больше света - это большие перемены", – сказал лидер консерваторов.

По его словам, Партия свободы уже добилась побед.

"Больше человечности, искренности, все это значительно меняет ощущения, когда бываешь там, где бьется сердце Литвы, и мы пытаемся принимать важнейшие решения. Это ваша победа, это изменили вы", – отметил политик, сказав, что он из той партии, которая "чаще говорит о прошлом".

Однако, по словам Ландсбергиса, Партия свободы борется за фундаментальные вещи.

"Для меня существенным моментом вашего прихода было то, что в парламенте подняли вопросы о прошлом. Когда мы пытались принять закон о партнерстве, я сказал, что для меня это как 11 марта.

Я думаю, это это фундаментальный момент, мы должны ответить – чего мы добились 11 марта? Что это для нас, для Литвы? Чья это победа? Что для нас 11 марта? Для меня это день, который положил конец воровству. Мы стали свободными. мы никак не можем это осознать", – сказал Ландсбергис.

Вопросы об уважении к каждому человеку, по его словам - это вопрос 11 марта.

"Когда меня спрашивают, что ты за консерватор, если выступаешь за равенство, я могу смело ответить – я защищаю 11 марта. Для меня это фундамент государства, на который каждый из нас ставит по небольшому кирпичику и мы поднимаемся вверх. Это ваша победа, это то, что принесли вы. Некоторые марши, на которых говорят, что они - союз, пусть будет так, но это дискуссия. (…) Лично для меня это значит, что вы подняли вопрос - чего добились, чего достигли", – сказал лидер консерваторов.

"С вами я бы пошел в разведку. Если настанет день, когда вы скажете, что я с кем-то тоже пошел бы - это будет самым большим подарком для меня и моих близких в общей коалиции", – прибавил он.

На съезде партии будут выбирать председателя и решать другие вопросы.