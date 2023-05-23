Ландсбергис: консерваторы зарегистрируют проект о досрочных выборах

"Мы зарегистрируем проект и пойдем на голосование", – сказал журналистам председатель СО-ХДЛ.

По его словам, парламент должен определиться "отвечают ли его личные стандарты тем, которых требуют от правительства".

"Если стандарты в отношении парламента и правительства разные, тогда, как сказала премьер-министр, может, надо искать другое правительство, которое будет больше отвечать представлениям парламента", – сказал Ландсбергис.

Политик подчеркнул, что большая часть депутатов сами раньше были членами горсоветов.

"Мы представили шаги, парламент дает мандат правительству и, я так думаю, парламент должен хотя бы пройти через эту процедуру, чтобы ответить на некоторые вопросы – посмотреть на себя в зеркало, все ли в порядке", – сказал председатель партии консерваторов.

Решая вопрос досрочных выборов, по мнению Ландсбергиса, парламент должен будет объяснить обществу, почему принимает такое решение.

"Я так понимаю, это системная проблема. Сейчас вовлечена каждая партия. Каждая. Кажется, 52 депутата были членами горсоветов", – подчеркнул политик.