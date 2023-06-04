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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что в войне с Украиной Россия должна потерпеть полное поражение, чтобы у нее не было возможности оправиться. Ландсбергис подчеркнул французской газете "Le Figaro", что одним из обязательных условий победы над Россией является вступление Украины в НАТО.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Scanpix

"Если Путин не будет побежден и ему останется Крым, если у него будет возможность заявить о победе, то у него будет время, чтобы оправиться – у России есть такая способность. В любом случае, это огромная страна. Возрождение России будет неизбежным, если ее не остановить и не одолеть", - отметил Ландсбергис.

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Поэтому он говорит, что не понимает, почему появляется кто-то, кто стоит на пути Украины в НАТО.

"(...) Мне не понятны рассуждения, из-за которых отклоняется путь Украины в НАТО. Россия уже перешла все красные линии. Если не будет решения о принятии Украины в НАТО, Европа окажется в очень опасной ситуации", - сказал он.

Ландсбергис также подчеркнул, что режимы России и Беларуси, если их не остановить, в будущем могут стать еще более опасными.

"Размещение тактических ядерных ракет в Беларуси не должно оставаться без ответа, так как это средство эскалации. Еще раз скажу – Россия и Беларусь могут стать еще опаснее, чем сегодня, если режимы не ощутят поражение. Многое будет разыгрываться на внутриполитической арене, особенно в России. Путин просчитался с нашей устойчивостью и Украины. Ему угрожает опасность со стороны собственного круга, который изолирован в России. Он должен доказать им, что может править, а для этого ему нужна победа", - сказал Ландсбергис.

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