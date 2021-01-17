"Задержание А. Навального совершенно неприемлемо. Мы требуем его немедленного освобождения. ЕС должен действовать быстро, и если он не будет освобожден, нам нужно рассмотреть вопрос введения ограничительных мер в ответ на этот ужасный шаг", - написал Г. Ландсберг в Twitter. По словам министра, это общая позиция стран Балтии.
А. Навальный вернулся в Москву из Германии в воскресенье вечером. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в аэропорту.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Российский политик: страны Балтии - пример того, как можно жить без советской империи (480)
Литва отмечает тридцатилетие январских событий 1991...
Ландсбергис: ЕС следует рассмотреть вопрос введения санкций в отношении России из-за Навального (166)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Возвращение Навального в Россию: задержали при прохождении паспортного контроля (415)
Оппозиционер Алексей Навальный , более четырех месяцев...
Литва и еще 5 стран призывают Брюссель надавить на BioNTech/Pfizer: это ставит под угрозу процесс вакцинации (182)
Литва и другие Балтийские и Северные страны в пятницу...
Профессор Чаплинскас: не поддерживаю предложение продлить карантин до апреля (9)
Эксперт по инфекционным заболеваниям, профессор...