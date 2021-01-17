Ландсбергис: ЕС следует рассмотреть вопрос введения санкций в отношении России из-за Навального

"Задержание А. Навального совершенно неприемлемо. Мы требуем его немедленного освобождения. ЕС должен действовать быстро, и если он не будет освобожден, нам нужно рассмотреть вопрос введения ограничительных мер в ответ на этот ужасный шаг", - написал Г. Ландсберг в Twitter. По словам министра, это общая позиция стран Балтии.

А. Навальный вернулся в Москву из Германии в воскресенье вечером. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в аэропорту.