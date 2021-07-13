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Европейский союз (ЕС) нуждается в единой и скоординированной политике возвращения нелегальных мигрантов, говорит министр иностранных дел Литвы.
Ландсбергис: ЕС нужна четкая и единая политика возвращения нелегальных мигрантов
© Reuters / Scanpix

В понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе он информировал коллег о ситуации на литовско-белорусской границе в условиях возросшего потока нелегальных мигрантов через Беларусь.

"Литва благодарна союзникам за внимание, понимание и солидарность. Уже в ближайшее время мы получим еще больше помощи союзников - прибывают и сотрудники, и техника. И все же только очень четкая и единая политика ЕС по возвращению нелегальных мигрантов может в принципе предотвратить использование преступными группировками и режимами нелегальной миграции в своих целях. Европейский месседж должен быть коротким и точным - нелегально попавшие в ЕС лица, которым не может быть предоставлен статус беженца, будут возвращены в страны своего происхождения", - сказал Габриэлюс Ландсбергис.

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Он подчеркнул, что необходимо активное вовлечение Европейского агентства охраны границ и береговых линий Frontex не только в охрану внешней границы ЕС, но и в предоставление гуманитарной помощи мигрантам в сотрудничестве со странами происхождения нелегальной миграции посредством возвращения и реадмиссии, не исключая и возможности перемещения в дальнейшем.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава МИД подчеркнул коллегам в Брюсселе, что при поддержке Москвы белорусский режим занимается контрабандой мигрантов и устраивает беспрецедентную гибридную атаку на Литву и ЕС.

По словам Г. Ландсбергиса, открыв новый путь нелегальной миграции в Восточной Европе, пользуясь беженцами, "(Александр) Лукашенко стремится увеличить давление на ЕС и Литву, резко критикующую широкомасштабные нарушения прав человека в Беларуси, изменить позицию ЕС в вопросе санкций".

"Заодно испытывает эффективность действий и единство ЕС", - сказал он.

Г. Ландсбергис предложил углубить экономические санкции для белорусского режима и готовить пятый пакет санкций, пока А. Лукашенко не остановит поток нелегальной миграции.

В этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали в общей сложности 1676 мигрантов - в 20 раз больше, чем в прошлом году.

В этой связи правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации.

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