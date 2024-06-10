2024.06.10 07:26

Ландсбергис доволен результатами выборов в ЕП: избиратели оценили работу, проделанную правящими

 
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis ir Austėja Landsbergienė balsavo iš anksto rinkimuose į Europos Parlamentą
Gabrielius Landsbergis ir Austėja Landsbergienė balsavo iš anksto rinkimuose į Europos Parlamentą
ФОТО: URM

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что правящая коалиция продемонстрировала солидный результат на выборах в Европейский парламент (ЕП). По его словам, избиратели оценили работу, проделанную правящими.

"Мы благодарим избирателей за доверие и победу на этих выборах. Мы поздравляем обоих партнеров по коалиции с хорошими результатами и полученными мандатами. Это солидный результат как для нашей партии, так и для всей коалиции, а также хорошая оценка работы, проделанной правящей коалицией“, - в переданном комментарии утверждает председатель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы.

"Я также рад, что правоцентристские силы нашей политической семьи, представленные Европейской народной партией, победили как в Литве, так и во всем Евросоюзе. Важно, что во время войны России против Украины и одновременно против Европы избиратели оказали наибольшее доверие солидным, проверенным и проевропейским политическим силам“, - подчеркнул он.

После подсчета голосов на 1894 из 1895 избирательных участков Союз Отечества –Христианские демократы Литвы набрали 20,93 проц. голосов и получили 3 мандата в ЕП.

На втором месте – Социал-демократическая партия Литвы. Левая политическая сила получила 2 мандата, набрав 17,64 проц. голосов избирателей.

По одному мандату получили и Союз крестьян и зеленых Литвы, Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.

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