Отвечая на вопрос о визите в Грузию, Г. Ландсбергис в пятницу не исключил такой возможности, только подчеркнул, что он был бы организован в более широком формате, с участием большего числа государств-членов ЕС.

"Есть такие планы (поехать в Грузию), сейчас мы смотрим, принесет ли такой визит пользу. Создается группа посредников из министров ИД, это будет точно не одно государство, а шире", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

"На мой взгляд, очень важно, чтобы сигнал бы не только от Литвы, это должен быть прежде всего европейский сигнал, потому что мы говорим о дальнейшей европейской и трансатлантической интеграции Грузии, и этот сигнал должен быть шире", - отметил Г. Ландсбергис.

В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Никанора Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.

Попытка арестовать Н. Мелию - председателя созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили Единого национального движения - спровоцировала возмущение оппозиции.

Предупреждения Тбилиси сделали и некоторые союзники Грузии на Западе.

Оппозиция считает сфальсифицированными состоявшиеся 31 октября парламентские выборы, на которых с небольшим перевесом победила правящая партия "Грузинская мечта".