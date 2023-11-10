Ландсбергиc не согласен с резолюцией Европарламента, призывающей не отнимать автомобили у россиян при въезде в ЕС

"Юридические обязательства возникают из решений Европейской комиссии. Европарламент носит политический характер, он может влиять на дискуссии, но решения ЕК являются обязательными", - сказал Г. Ландсбергис журналистам в пятницу после встречи с министром иностранных дел Чехии.

В разъяснениях ЕК, обновленных в сентябре, указано, что автомобили или другие личные вещи, подпадающие под санкции, такие как фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты, средства для бритья, шампунь, мыло и другие товары, нельзя ввозить на территорию ЕС, даже временно.

Г. Ландсбергис тогда отметил, что Литва консультируется с ЕК о том, как следует реализовать новый порядок. По его словам, необходимы дополнительные разъяснения, поскольку Литва также должна оценить фактор калининградского транзита.