Ландсбергиc не согласен с резолюцией Европарламента, призывающей не отнимать автомобили у россиян при въезде в ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

После того как Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза (ЕС) не конфисковывать автомобили с российскими номерами и личные вещи, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что резолюции Парламента носят политический характер, а решения Европейской комиссии (ЕК) являются обязательными.

"Юридические обязательства возникают из решений Европейской комиссии. Европарламент носит политический характер, он может влиять на дискуссии, но решения ЕК являются обязательными", - сказал Г. Ландсбергис журналистам в пятницу после встречи с министром иностранных дел Чехии.

В разъяснениях ЕК, обновленных в сентябре, указано, что автомобили или другие личные вещи, подпадающие под санкции, такие как фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты, средства для бритья, шампунь, мыло и другие товары, нельзя ввозить на территорию ЕС, даже временно.

Г. Ландсбергис тогда отметил, что Литва консультируется с ЕК о том, как следует реализовать новый порядок. По его словам, необходимы дополнительные разъяснения, поскольку Литва также должна оценить фактор калининградского транзита.

Тем временем Европарламент на этой неделе принял резолюцию о санкциях против России, в которой страны ЕС призывают не конфисковывать личные вещи и транспортные средства россиян при въезде на территорию ЕС.

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