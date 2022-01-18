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Сейм Литвы во вторник утвердил председателем Комитета по иностранным делам (КИД) консерватора Лайму Андрикене.
Laima Andrikienė
Laima Andrikienė
© DELFI / Domantas Pipas

За это проголосовали 122 парламентария, ни один не был против, один член Сейма воздержался.

Андрикене сменила на этой должности подавшего в отставку члена парламентской фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Жигимантаса Павилёниса.

Уйти в отставку с должности главы КИД Павилёниса призвали правящие консерваторы после его публичной критики в адрес правительства за неспособность остановить транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву, невзирая на вступившие в силу санкции США для этого белорусского предприятия.

Андрикене работает в Сейме четвертый срок полномочий. Три с половиной срока полномочий она была европарламентарием, в 1996–1998 годах занимала пост министра по европейским делам.

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