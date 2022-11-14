Л. Л. Андрикене занимала различные официальные должности в Литве, была министром европейских дел и членом Сейма. В 2004-2014 гг. и 2016-2019 гг. она также была членом Европарламента.
Л. Л. Андрикене назначена членом Европейской счетной палаты на период с 16 ноября 2022 г. до 15 ноября 2028 г. Она заменит Римантаса Шаджюса.
"Согласно договору, члены обязаны выполнять свои обязанности полностью независимо, руководствуясь общими интересами Европейского союза", - подчеркивается в сообщении.
Совет принимает решения на основе предложений государств-членов и после консультаций с Европарламентом.
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