Л. Л. Андрикене занимала различные официальные должности в Литве, была министром европейских дел и членом Сейма. В 2004-2014 гг. и 2016-2019 гг. она также была членом Европарламента.

Л. Л. Андрикене назначена членом Европейской счетной палаты на период с 16 ноября 2022 г. до 15 ноября 2028 г. Она заменит Римантаса Шаджюса.

"Согласно договору, члены обязаны выполнять свои обязанности полностью независимо, руководствуясь общими интересами Европейского союза", - подчеркивается в сообщении.

Совет принимает решения на основе предложений государств-членов и после консультаций с Европарламентом.