Кулеба – о членстве Украины в ЕС: одно за другим мы преодолеем все препятствия

Эксклюзивное интервью Delfi Кулеба дал во время визита украинской делегации в Литву. Министр заверил: Украина не ходит в неизвестности, у нее есть открытый ответ на вопрос, чего она ждет от саммита НАТО в Вашингтоне этим летом.
– Некоторые эксперты открыто заявляют, что Украина неспособна организовать контратаку в силу того оснащения и оружия, которым располагает, а столько оружия, сколько было дано в прошлом году - уже не обещают. Каков Ваш дальнейший план в этой войне?
– Самые известные эксперты говорили, что Украина не переживет вторжения России, начатого в феврале 2022 года. Мы доказали, что они заблуждались. Мы готовы и впредь доказывать это экспертам столько, сколько потребуется. В идеальном случае я хотел бы, чтобы они отказались от предвзятости и помогли верить в Украину, ведь когда ты сконцентрирован на победе, ты думаешь и твои решения согласовываются с конкретной целью.
Когда ты сконцентрирован на том, что победа невозможна, тогда, конечно, ты приходишь к выводам, которые показывают, что это недостижимо.
Мы качественно сотрудничаем со всеми странами, которые поддерживали нас в прошлом году, они продолжают поддерживать нас. Мы сами значительно увеличили производство средств и деталей для обороны. Мы ждем начала совместной работы с литовскими предприятиями. Я думаю, что двустороннее сотрудничество нам очень поможет. Мы сами в 2024 г. будем производить больше, чем в 2023 г.
– Насколько я понимаю, Вы не чувствуете себя в неизвестности в вопросе нехватки оружия?
– Люди, которые смотрят на войну извне, могут позволить себе находиться в неизвестности. Когда ты находишься в условиях войны, быть в неизвестности, значит потерпеть поражение.
– СМИ часто пишут о желаниях лидеров некоторых Западных стран побудить Украину к переговорам с Россией. Слышите ли Вы подобные предложения за закрытыми дверьми?
– Нет. Я это слышу только от некоторых экспертов, которые придумывают и представляют разные творческие предложения, однако я всякий раз предлагаю сконцентрировать внимание на решениях, которые приблизят Украину к победе. Это наилучший сценарий для Украины, Европы и всего мира.
– Если говорить о политических целях, чего Украина ждет от саммита НАТО в Вашингтоне летом этого года?
– Если членство Украины в НАТО неизбежно, почему мы должны тратить время зря? Поэтому я надеюсь, что саммит НАТО в Вашингтоне сделает еще один шаг в сторону Украины в Альянсе. Все остальное – детали. Контекст этого шага сейчас обсуждается с партнерами и с союзниками по НАТО, но мы должны идти вперед. Нет смысла откладывать решение на неопределенное время.
– Я уверена, что сейчас на дипломатическом уровне в этом плане ведут серьезную работу.
– Вне всякого сомнения. В минувшее воскресенье у нас было большое заседание, на котором председательствовал наш президент. Мы делились идеями, строили планы. Да, мы говорили об этом с партнерами, а до саммита в Вашингтоне ждет серьезная работа.
– ЕС сделал первый шаг к переговорам о членстве Украины в сообществе. Но для этого нужно получить одобрение лидеров ЕС. Какую вы перспективу видите? Удастся ли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не противится процессу?
– Когда речь идет о членстве Украины в ЕС и НАТО, мы должны помнить, что круги истории вращаются. Это неизбежно. Это произойдет. Это пойдет на пользу евроатлантической безопасности и ее процветанию. Мы преодолеем препятствия одно за другим, несмотря на то, какими они будут – личными, техническими, юридическими, политическими или экономическими. Наша сегодняшняя цель ясна – провести межправительственную конференцию, которая возглавит эти переговоры.
В то же время на столе есть много других нюансов – мокрофинансовая помощь, санкции, сотрудничество в сфере обороны. Но что касается самого членства, в декабре было принято политическое решение открыть дверь для переговоров, значит, мы должны начать обсуждение в этом году, сделать больший прогресс.
– Вы думаете, что это возможно без реформы ведомств ЕС?
– Это вопрос, на который должен себе ответить ЕС. Мы готовы присоединиться к такому ЕС, какой он сейчас.
– Хотите ли что-то сказать Литве?
– Я хотел бы отдать литовцам свое сердце, поблагодарить их за то, что они с нами и мыслями, и сердцами, и молитвами.
Спасибо за беседу.