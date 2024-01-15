Кулеба – о членстве Украины в ЕС: одно за другим мы преодолеем все препятствия

Когда ты сконцентрирован на том, что победа невозможна, тогда, конечно, ты приходишь к выводам, которые показывают, что это недостижимо.

– Самые известные эксперты говорили, что Украина не переживет вторжения России , начатого в феврале 2022 года. Мы доказали, что они заблуждались. Мы готовы и впредь доказывать это экспертам столько, сколько потребуется. В идеальном случае я хотел бы, чтобы они отказались от предвзятости и помогли верить в Украину, ведь когда ты сконцентрирован на победе, ты думаешь и твои решения согласовываются с конкретной целью.

– Некоторые эксперты открыто заявляют, что Украина неспособна организовать контратаку в силу того оснащения и оружия, которым располагает, а столько оружия, сколько было дано в прошлом году - уже не обещают. Каков Ваш дальнейший план в этой войне?

Эксклюзивное интервью Delfi Кулеба дал во время визита украинской делегации в Литву . Министр заверил: Украина не ходит в неизвестности, у нее есть открытый ответ на вопрос, чего она ждет от саммита НАТО в Вашингтоне этим летом.

Мы качественно сотрудничаем со всеми странами, которые поддерживали нас в прошлом году, они продолжают поддерживать нас. Мы сами значительно увеличили производство средств и деталей для обороны. Мы ждем начала совместной работы с литовскими предприятиями. Я думаю, что двустороннее сотрудничество нам очень поможет. Мы сами в 2024 г. будем производить больше, чем в 2023 г.

– Насколько я понимаю, Вы не чувствуете себя в неизвестности в вопросе нехватки оружия?

– Люди, которые смотрят на войну извне, могут позволить себе находиться в неизвестности. Когда ты находишься в условиях войны, быть в неизвестности, значит потерпеть поражение.

– СМИ часто пишут о желаниях лидеров некоторых Западных стран побудить Украину к переговорам с Россией. Слышите ли Вы подобные предложения за закрытыми дверьми?