aA
По мнению экс-премьера и нынешнего депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, действующий председатель партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис является сильным лидером, способным привести партию к победе и на очередных парламентских выборах.
Andrius Kubilius ir Gabrielius Landsbergis
Andrius Kubilius ir Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Tomas Vinickas

"Мне кажется, Габриэлюс Ландсбергис действительно сильный лидер и партия даже в сложный период выглядит очень неплохо, поэтому я продолжаю придерживаться позиции, что Ингриде Шимоните следует готовиться ко второму сроку в правительстве", – сказал А. Кубилюс телеканалу TV3 во вторник.

Статьи по теме:
Новейшие рейтинги: каких политиков жители Литвы оценивают хуже всего
Ландсбергис о муниципальных выборах: опора СО-ХДЛ – в крупных городах

Однако Г. Ландсбергис уже после муниципальных выборов в очередной раз заявил, что в силу устава партии он больше не будет участвовать в выборах председателя партии, а это в свою очередь означает, что его срок истекает сразу после очередных выборов в Сейм и партии придется искать нового лидера, независимо от результатов выборов. А. Кубилюс напомнил, что порядок, когда одно и то же лицо может избираться председателем не более двух сроков подряд, был введен именно в период председательствования Г. Ландсбергиса.

"Он, наверное, видя и мой никакой опыт, что я в течение 13 лет был председателем (СО-ХДЛ – ELTA), когда все не находили поводов ввести сменяемость, он с самого начала инициировал, что будет председателем всего на 2 срока по 4 года. А тогда как-то никто не подсчитал, что это значит, что его срок истекает после выборов в Сейм. Следовательно, даже если партия одержит победу с большим перевесом, срок его полномочий все равно истечет", – сказал А. Кубилюс.

Г. Ландсбергис после скандала с экс-депутатом Сейма К. Бартошявичюсом подвергся критике из-за якобы не совсем надлежащего председательствования в партии СО-ХДЛ. В адрес Г. Ландсбергиса также поступали комментарии со стороны как политических обозревателей, так и членов партии и после неудачных для СО-ХДЛ муниципальных выборов.

В конце марта экс-депутат Ирена Дегутене заявила, что, оценив результаты выборов мэров и в муниципальные советы, с учетом приближающихся парламентских выборов, она, будучи на месте Г. Ландсбергиса, покинула бы пост председателя Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).

По ее словам, опыт Г. Ландсбергиса в настоящее время более важен во внешней политике. Тогда же И. Дегутене отметила, что среди членов СО-ХДЛ много компетентных людей, которые могли бы занять позицию лидера партии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы о намерениях России: это не просто риторика

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Реакция Ландсбергиса на планы разместить ядерное оружие в Беларуси: ответ должен быть жестким

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Ландсбергис встретился с Зеленским: мир наступит только после победы Украины

В пятницу министр иностранных дел Литвы Габриэлюс...

Ландсбергису вручена государственная награда Украины

В пятницу во время визита в Киеве министру иностранных...

TOP новостей

Энергоресурсы и сырье дешевеют, а продукты – нет: цены на некоторые товары объяснить непросто

В последнее время снизились цены на энергоресурсы и на...

Эфир Delfi: финны в НАТО, операция "Прибой" в странах Балтии и репрессии России в Украине

Исторический шаг — Финляндия вступила в НАТО....

Документы: президент Науседа в анкете не указал, что в 1988 году вступил в Компартию

Журналист Довидас Панцеровас в среду в фейсбуке...

Министр: цены на электричество сейчас – рекордно низкие, но они должны вырасти

Цены на электричество в Литве снизились до рекордно...

Насилие в школах: подростка избивали в туалете и в классе на глазах у других детей

В образовательных учреждениях Шяуляйского округа...