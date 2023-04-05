"Мне кажется, Габриэлюс Ландсбергис действительно сильный лидер и партия даже в сложный период выглядит очень неплохо, поэтому я продолжаю придерживаться позиции, что Ингриде Шимоните следует готовиться ко второму сроку в правительстве", – сказал А. Кубилюс телеканалу TV3 во вторник.

Однако Г. Ландсбергис уже после муниципальных выборов в очередной раз заявил, что в силу устава партии он больше не будет участвовать в выборах председателя партии, а это в свою очередь означает, что его срок истекает сразу после очередных выборов в Сейм и партии придется искать нового лидера, независимо от результатов выборов. А. Кубилюс напомнил, что порядок, когда одно и то же лицо может избираться председателем не более двух сроков подряд, был введен именно в период председательствования Г. Ландсбергиса.

"Он, наверное, видя и мой никакой опыт, что я в течение 13 лет был председателем (СО-ХДЛ – ELTA), когда все не находили поводов ввести сменяемость, он с самого начала инициировал, что будет председателем всего на 2 срока по 4 года. А тогда как-то никто не подсчитал, что это значит, что его срок истекает после выборов в Сейм. Следовательно, даже если партия одержит победу с большим перевесом, срок его полномочий все равно истечет", – сказал А. Кубилюс.

Г. Ландсбергис после скандала с экс-депутатом Сейма К. Бартошявичюсом подвергся критике из-за якобы не совсем надлежащего председательствования в партии СО-ХДЛ. В адрес Г. Ландсбергиса также поступали комментарии со стороны как политических обозревателей, так и членов партии и после неудачных для СО-ХДЛ муниципальных выборов.

В конце марта экс-депутат Ирена Дегутене заявила, что, оценив результаты выборов мэров и в муниципальные советы, с учетом приближающихся парламентских выборов, она, будучи на месте Г. Ландсбергиса, покинула бы пост председателя Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).

По ее словам, опыт Г. Ландсбергиса в настоящее время более важен во внешней политике. Тогда же И. Дегутене отметила, что среди членов СО-ХДЛ много компетентных людей, которые могли бы занять позицию лидера партии.