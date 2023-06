Кубилюс: в России больше не будет так, как было до сих пор

"С российской оппозицией мы говорили о том, что будет после Путина; что будет "на следующий день" после коллапса путинского режима. Поэтому конференция называлась The Day After. Этот day after наступает быстрее, чем мы думали, в Москве он может наступить завтра. Испытание для российской оппозиции: Ходорковский призывает рядовых россиян поддержать мятеж и развалить режим Путина, несмотря на то, что люди думают о Пригожине; Соболь призывает поддержать Путина и объединяться вокруг Кремля", – писал политик.