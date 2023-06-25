Кубилюс: в России больше не будет так, как было до сих пор

"Мятеж" Пригожина - это не просто выяснение отношений между двумя "бандитами", которое якобы ничего не изменит в Кремле; "мятеж" Пригожина - это не выяснение личных отношений, а заранее продуманное и запланированное Пригожиным действие; последние полгода Пригожин своими простыми заявлениями и бандитским поведением последовательно создавал имидж лидера близкого простым солдатам, сидящим в окопах, а не кабинетным генералам. За это время он создал центры мобилизации группы "Вагнер" во всех регионах России; сам лично посетил и показался в большей части регионов России: так он готовился к "мятежу", – писал в фейсбуке Кубилюс.

"Пригожин сначала сознательно выбрал мишенью только Шойгу и Герасимова, не трогая все еще популярного среди россиян Путина, но после того, как Путин объявил войну Пригожину, он безо всяких сомнений заявил, что Путин встал на сторону зла. И поэтому Пригожим будет воевать против Путина, но эту войну начал Путин, не Пригожин; Пригожин сознательно и в результате долгой подготовки выбрал путь, на котором он либо одержит полную победу, либо потерпит крах. На такой путь люди думающие выходят, хорошо все взвесив: и как добиться победы, и каких союзников иметь на пути. Вопрос, на который у нас нет пока ответа: кто спонсоры и союзники Пригожина как в армии, так и среди элиты в бизнесе и политике. Это вскоре выяснится. Армия пока по сути не оказывает сопротивления", – писал Кубилюс.