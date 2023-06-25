Кубилюс: в России больше не будет так, как было до сих пор

"Мятеж" Пригожина - это не просто выяснение отношений между двумя "бандитами", которое якобы ничего не изменит в Кремле; "мятеж" Пригожина - это не выяснение личных отношений, а заранее продуманное и запланированное Пригожиным действие; последние полгода Пригожин своими простыми заявлениями и бандитским поведением последовательно создавал имидж лидера близкого простым солдатам, сидящим в окопах, а не кабинетным генералам. За это время он создал центры мобилизации группы "Вагнер" во всех регионах России; сам лично посетил и показался в большей части регионов России: так он готовился к "мятежу", – писал в фейсбуке Кубилюс.
Он чувствовал перемены настроений в Кремле и посылал сигналы Западу. В последнее время Пригожин критиковал руководство России, развязавшее войну в Украине.
"Пригожин сначала сознательно выбрал мишенью только Шойгу и Герасимова, не трогая все еще популярного среди россиян Путина, но после того, как Путин объявил войну Пригожину, он безо всяких сомнений заявил, что Путин встал на сторону зла. И поэтому Пригожим будет воевать против Путина, но эту войну начал Путин, не Пригожин; Пригожин сознательно и в результате долгой подготовки выбрал путь, на котором он либо одержит полную победу, либо потерпит крах. На такой путь люди думающие выходят, хорошо все взвесив: и как добиться победы, и каких союзников иметь на пути. Вопрос, на который у нас нет пока ответа: кто спонсоры и союзники Пригожина как в армии, так и среди элиты в бизнесе и политике. Это вскоре выяснится. Армия пока по сути не оказывает сопротивления", – писал Кубилюс.
По его словам, бунт Пригожина - последствие войны Путина в Украине.
"Чем бы не завершился этот мятеж, но так как было до сих пор, ни в Кремле, но во всей России уже не будет. Путин, а не НАТО или Украина, является самым большим врагом России. Это понял Пригожин; это еще в прошлом году, еще до начала войны, понял и озвучил генерал в запасе Леонид Ивашов, когда выступал от имени Ассоциации офицеров запаса", – напомнил европарламентарий.
Кубилюс писал, что почти три недели назад в Брюсселе состоялась конференция, посвященная будущему России.
"С российской оппозицией мы говорили о том, что будет после Путина; что будет "на следующий день" после коллапса путинского режима. Поэтому конференция называлась The Day After. Этот day after наступает быстрее, чем мы думали, в Москве он может наступить завтра. Испытание для российской оппозиции: Ходорковский призывает рядовых россиян поддержать мятеж и развалить режим Путина, несмотря на то, что люди думают о Пригожине; Соболь призывает поддержать Путина и объединяться вокруг Кремля", – писал политик.
Какой Россия будет после мятежа, гадать еще рано, считает политик.
"Пока не кажется, что беспорядки затянутся. Под Москвой у Путина нет армии, которая могла бы его защитить. Если завтра падет Москва и кремлевский режим, то послезавтра – падет Минск (режим Лукашенко). Можно предположить, что россияне больше не хотят воевать – ни внутри страны, ни с Украиной. И это победа Украины! Геополитическая реконструкция восточной части Европы набирает ускорение. Будем готовы к этому!", – прибавил Кубилюс.