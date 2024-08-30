2024.08.30 18:08

Кубилюс: у нас есть все условия запросить в ЕК портфели обороны или расширения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как говорит кандидат на пост еврокомиссара Андрюс Кубилюс, у Литвы есть хорошие шансы получить портфель в Европейской Комиссии (ЕК), связанный с внешней или оборонной политикой. По его словам, на данный момент государства Сообщества, представившие своих кандидатов в ЕК, в основном ориентированы на должности, связанные с экономической сферой.

„В настоящее время, когда большинство комиссаров уже названы в качестве кандидатов, страны заявили, на какие должности они хотели бы претендовать, – большинство кандидатов претендуют на что-то, связанное с экономикой. И очень немногие конкретно называют портфели оборонных проектов или проектов расширения. Поэтому я считаю, что у нас есть все условия запросить такие портфели. А как будет ответ на запрос – посмотрим“, – заявил журналистам А. Кубилюс в пятницу после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

По его словам, в ближайшее время начнутся переговорные процедуры с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По словам А. Кубилюса, его подход к тому, на какой портфель может рассчитывать Литва, совпадает с позицией руководителя государства.

„Хочется получить такую ​​ответственность, при которой мы сможем дать максимальную добавленную стоимость Европейской Комиссии, самому Евросоюзу и тем самым себе, Литве. И там, где мы можем дать эту добавленную стоимость, это то, где у нас, в некотором смысле, имеется уникальный опыт. Это вопросы, связанные с безопасностью, обороной и расширением Евросоюза“, – пояснил кандидат в ЕК.

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Delfi
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