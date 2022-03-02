Кубилюс: Путин допустил огромную ошибку

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Европарламентарий Андрюс Кубилюс в передаче на Delfi TV сказал, что на этот раз президент России Владимир Путин на самом деле потерпит поражение.
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
© DELFI / Domantas Pipas

В передаче он также оценил речь Владимира Зеленского и помощь Европы Украине.

"Сегодня (во вторник) проходит сессия, президент Владимир Зеленский выступил с очень сильной речью, и парламент, стоя, в знак солидарности аплодировал не меньше 5 минут, может, и 10. Он говорил о том, что они защищают свой выбор присоединиться к Европе и ждут от Европы соответствующего ответа. ЕС голосует", – сказал Кубилюс.

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На вопрос, есть ли в ЕС единое мнение по Украине, Кубилюс ответил, что сейчас вся Европа едина как никогда прежде. Он указал и три основных направления, в которых надо работать для поддержки Украины.

"Согласия намного больше, чем было прежде. Тут с иронией, в шутку, хотя какие тут шутки могут быть на фоне нынешней трагедии, сказать спасибо Путину за то, что он так объединил Европу. То, что Европа делает с помощью Украине, санкциями, и даже то, что ЕС выделяет деньги на оружие, это что-то невероятное. В этом солидарности много.

Конечно, надо смотреть следующий шаг – статус Украины как кандидата в ЕС, для более быстрой интеграции. Задачи на ближайшее будущее, о чем сейчас говорят, я высказался за немедленный отказ от импорта газа и нефти из России, ведь так мы платим Путину большие деньги, а он на них может покупать и финансировать производство новых танков. Я примерно подсчитал, что при таких закупках нефти и газа, как сейчас, в день мы платим Путину столько, что он может купить 100 новых танков. Хочу напомнить, что это в два раза больше, чем уничтожают за день украинцы. Это первое, что надо делать.

Второй момент, нужны санкции в отношении Беларуси, такие же, как для России, SWIFT и те же санкции в отношении Лукашенко.

Третий момент - ЕС сегодня же должен взять на себя инициативу и создавать специальный фонд для восстановления Украины, укрепления ее экономики. Это должен быть огромный фонд, многомиллиардный, я предлагаю назвать его Фондом Свободной Украины", – сказал Кубилюс.

На вопрос, на какую реакцию Путина можно рассчитывать после такой помощи Украине с Запада, политик сказал, что сначала мы должны осознать, что помогая Украине, мы помогаем себе и всей Европе.

"Первое, наша помощь Украине - это помощь самим себе. Украина защищает нашу свободу, защищает всю Европу. В этом нет никаких сомнений. Мы не только поддерживаем братский народ, мы поддерживаем нашу свободу. Такова уж трагичность судьбы Украины, что именно тот факт, что взятый ею курс на Европу очень пугает Путина, ведь это угроза режиму, поэтому он во второй раз идет войной на Украину, тысячи, десятки тысяч украинцев погибли с 2014 г., но тут, я думаю, Путин допустил большую ошибку, эту войну он точно проиграет, поскольку объединился весь Запад, и это может быть концом путинского режима", – сказал Кубилюс.

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