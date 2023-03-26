"Купание в дерьме - Ваш личный выбор, делайте это хоть каждый вечер, если Вам приятно", – это слова премьер-министра Ингриды Шимоните, которая в социальной сети ответила своему оппоненту депутату Агне Ширинскене.

После этого в публичном пространстве стали обсуждать, может ли себе позволить подобный тон политик такого ранга. Кубилюс в фейсбуке поделился текстом языковеда Аудрюса Валотки, в котором тот объяснил значение слова "дерьмо".

"Прочитайте текст известного языковеда о значении слова "дерьмо" в литовском языке и в политической жизни Литвы", - писал Кубилюс.

И продолжил: "Агне Ширинскене расчувствовалась (или обрадовалась), когда недавно получила публичную и авторитетную оценку, "купается в дерьме". Даже часть политических экспертов и "экспертов" в сфере коммуникации возмутились такими словами. Языковед говорит, что такое возмущение с языковой точки зрения нерационально и в определенном смысле – советское наследие".

Кубилюс рассуждал на тему, чем можно было бы заменить фразу премьера: "Надо заметить, что те, кто возмущается, не предлагают никакой языковой альтернативы, которая по своему содержанию и эмоции отвечала бы сути фразы "купаться в дерьме".

"Купаться в навозе" или в "экскрементах" звучало бы очень странно и непонятно, ведь в политическом океане в "дерьме купается" тот, кто получает от этого удовольствие, поливая всех вокруг выдуманной грязью и дерьмом пропаганды".

Кубилюс подытожил: "Купающийся в дерьме" политик - это приговор на всю жизнь".

"Есть политики, которые рады тому, что они сделали на благо страны или жителей, есть политики, которые радуются тому, что "каждый день купаются в дерьме". И еще больше рады, когда публично называют то, чем они занимаются. Это такой дерьмомазохизм", - писал Купилюс.

Напомним, что Шимоните и Ширинскене в фейсбуке "обменялись любезностями".

"Купание в дерьме - Ваш личный выбор, делайте это хоть каждый вечер, если Вам приятно", – это слова премьер-министра Ингриды Шимоните, которая в социальной сети ответила своему оппоненту депутату Агне Ширинскене. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась в парламентскую комиссию по этике и процедурам в связи с заявлениями депутата Агне Ширинскене о том, что комик Олег Шураев является советником премьера. Шураев побывал в парламенте, где провоцировал политиков, мешал работе парламента.

Через несколько дней Ширинскене в фейсбуке рассуждала на тему, что к стражам этики премьер обратится и из-за того, что она участвует в передачах блога OpTV. Ширинскене сказала с иронией, что сходит на еще одну передачу OpTV, если по "просьбе премьера" ее не закроют.

"Знаете, она по ночам принимает решения относительно меня. Посылает жалобы в разные инстанции. По крайней мере стражи этики ночью получили жалобу", – сказала депутат, заметив, что гордится вниманием премьера. На комментарии Ширинскене ответила Ингрида Шимоните.

"Купание в дерьме - Ваш личный выбор, делайте это хоть каждый вечер, если Вам приятно. На жалобу не надейтесь, еще не было такого, чтобы я знала, в каких местах Вы поете своим соловьиным голосом. Но просьба к Вам, не обвинять моих советников в разных несуществующих делах", – писала она.