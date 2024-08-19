Кубилюс о предложении премьер-министра Литвы по поводу кресла еврокомиссара: я согласился

„Я принял предложение. Премьер-министр предложила и попросила взять на себя эту ответственность. Это было на прошлой неделе“, – рассказал А. Кубилюс агентству Elta.

„Она представила целый ряд аргументов, и я был убежден, что действовать необходимо именно так. Хотя о таком посте я не думал, мысли не было“, – добавил он.

Депутат Европарламента не хочет гадать, получит ли его кандидатура одобрение в Сейме.