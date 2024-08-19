2024.08.19 18:33

Кубилюс о предложении премьер-министра Литвы по поводу кресла еврокомиссара: я согласился

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Как уверяет европарламентарий Андрюс Кубилюс, предложенный премьер-министром Ингридой Шимоните на пост еврокомиссара, это предложение поступило от премьера на прошлой неделе. По словам политика, он согласился взять на себя ответственность и стать представителем Литвы в Европейской Комиссии (ЕК).

„Я принял предложение. Премьер-министр предложила и попросила взять на себя эту ответственность. Это было на прошлой неделе“, – рассказал А. Кубилюс агентству Elta.

„Она представила целый ряд аргументов, и я был убежден, что действовать необходимо именно так. Хотя о таком посте я не думал, мысли не было“, – добавил он.

Депутат Европарламента не хочет гадать, получит ли его кандидатура одобрение в Сейме.

„Процессы традиционно политизированы, особенно по мере приближения выборов в Сейм, основное внимание уделяется не кандидатуре, а предстоящим выборам в Сейм. Если оппозиция захочет встретиться – я готов, если они заранее сформировали свое мнение – мне не на что жаловаться. Процедура назначения комиссара подразумевает ряд сложностей, я готов ко всему“, – размышлял он.

По словам А. Кубилюса, нет ничего плохого в том, что его кандидатура была представлена ​​партнерам по коалиции только после ее согласования с президентом Гитанасом Науседой.

„Консультация с президентом естественно проводится в первую очередь. Было бы странно формально выдвигать кандидата, которого президент не одобряет. Лидерство в решении этого вопроса должно взять на себя Правительство, и Ингрида Шимоните все делает очень рационально“, – подытожил политик.

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