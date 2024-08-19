Кубилюс о предложении премьер-министра Литвы по поводу кресла еврокомиссара: я согласился

„Я принял предложение. Премьер-министр предложила и попросила взять на себя эту ответственность. Это было на прошлой неделе“, – рассказал А. Кубилюс агентству Elta.
„Она представила целый ряд аргументов, и я был убежден, что действовать необходимо именно так. Хотя о таком посте я не думал, мысли не было“, – добавил он.
Депутат Европарламента не хочет гадать, получит ли его кандидатура одобрение в Сейме.
„Процессы традиционно политизированы, особенно по мере приближения выборов в Сейм, основное внимание уделяется не кандидатуре, а предстоящим выборам в Сейм. Если оппозиция захочет встретиться – я готов, если они заранее сформировали свое мнение – мне не на что жаловаться. Процедура назначения комиссара подразумевает ряд сложностей, я готов ко всему“, – размышлял он.
По словам А. Кубилюса, нет ничего плохого в том, что его кандидатура была представлена партнерам по коалиции только после ее согласования с президентом Гитанасом Науседой.
„Консультация с президентом естественно проводится в первую очередь. Было бы странно формально выдвигать кандидата, которого президент не одобряет. Лидерство в решении этого вопроса должно взять на себя Правительство, и Ингрида Шимоните все делает очень рационально“, – подытожил политик.