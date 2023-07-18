Кто самый богатый среди руководителей правоохранительных органов Литвы?

Стоимость имущества семьи главы СОГГ Р. Любаеваса, по данным ГНИ за 2022 г., составляет 429 тыс. евро. Имущество семьи главы погранвойск за год сократилось – в 2021 г. стоимость имущества составляла 487 тыс. евро. Как указывается в декларации Р. Любаеваса, сумма денежных средств на счетах в кредитных учреждениях и вне их сократилась на 58 тыс. евро. Наибольшую часть имущества семьи главы СОГГ составляют заемные средства (198,7 тыс. евро) и стоимость квартиры в многоквартирном доме (170 тыс. евро). Стоимость квартир в многоквартирных домах, задекларированных супругой Р. Любаеваса Анжелой Любаевой, составляет 107 тыс. евро.