Кто самый богатый среди руководителей правоохранительных органов Литвы?

Стоимость имущества семьи главы СОГГ Р. Любаеваса, по данным ГНИ за 2022 г., составляет 429 тыс. евро. Имущество семьи главы погранвойск за год сократилось – в 2021 г. стоимость имущества составляла 487 тыс. евро. Как указывается в декларации Р. Любаеваса, сумма денежных средств на счетах в кредитных учреждениях и вне их сократилась на 58 тыс. евро. Наибольшую часть имущества семьи главы СОГГ составляют заемные средства (198,7 тыс. евро) и стоимость квартиры в многоквартирном доме (170 тыс. евро). Стоимость квартир в многоквартирных домах, задекларированных супругой Р. Любаеваса Анжелой Любаевой, составляет 107 тыс. евро.
Стоимость имущества, задекларированного семьей нынешнего директора ССР Л. Пярнаваса, составляет 422,3 тыс. евро. По сравнению с 2021 г., стоимость имущества выросла на 108,6 тыс. евро. (313,7 тыс. евро в 2021 г.). Согласно сведениям в имущественных декларациях Л. Пярнаваса и его супруги Юрате Пярнавене, в течение года семья взяла в долг дополнительно 69,2 тыс. евро, на 55 тыс. евро выросла стоимость семейной квартиры в многоквартирном доме. Наибольшую часть имущества семьи директора ССР составляют заемные средства (145,8 тыс. евро), стоимость квартиры в многоквартирном доме (102 тыс. евро) и стоимость жилого дома (50 тыс. евро).
Стоимость имущества семьи директора Департамента государственной безопасности Дарюса Яунишкиса составляет 290,2 тыс. евро. В 2021 г. стоимость такого имущества была аналогичной – 289,7 тыс. евро. Наибольшую часть имущества семьи главы ДГБ составляет стоимость жилых домов (266 тыс. евро) и денежные средства на счетах в кредитных учреждениях или вне их (118,7 тыс. евро). Супруга Д. Яунишкиса Юрга Барбора Яунишкене задекларировала наличие нескольких транспортных средств стоимостью 21,5 тыс. евро.
Генпрокурор Нида Грунскене задекларировала имущество на сумму 80 тыс. евро. По сравнению с 2021 г., стоимость ее имущества выросла на 56 евро. Наибольшую часть имущества главы Генпрокуратуры составляют денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и вне их (37,4 тыс. евро), стоимость квартиры в многоквартирном доме (30 тыс. евро) и стоимость нескольких транспортных средств (10,5 тыс. евро).
Стоимость имущества директора Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса составляет 74 тыс. евро, имущественная декларация супруги главы СРФП не указана. Стоимость имущества семьи Р. Кишкиса в 2021 г. составила 123,6 тыс. евро. Наибольшую часть задекларированного Р. Кишкисом имущества в 2022 г. составила стоимость квартиры в многоквартирном доме (40,3 тыс. евро) и денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и вне их (33 тыс. евро).
Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела в 2022 году задекларировал имущество на сумму 33,7 тыс. евро. За год стоимость его имущества снизилась примерно на 4,5 тыс. евро, в 2021 г. стоимость задекларированного Р. Пожелой имущества составляла 38,2 тыс. евро. Примерно на 4,5 тыс. евро сократилась задекларированная Р. Пожелой сумма денежных средств на счетах в кредитных учреждениях и вне их.