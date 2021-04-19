"Следует отметить, что в правовом отношении прямые выборы мэров, когда их выбирает общественность самоуправления, возможны только после изменения Конституции", - заявил суд.

Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.

"Это означает, что мэры самоуправлений, избранные в 2019 году и на последующих выборах могут выполнять свои обязанности до конца срока своих полномочий. Однако в 2023 году прямые выборы мэров самоуправлений возможны лишь в том случае, если до этого будут внесены соответствующие изменения в 119-ю статью Конституции", – отметил суд.

По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев Сейма прошлого созыва, преимущественно - консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии "Порядок и справедливость",

Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.

У членов Сейма возникли сомнения в том, не противоречит ли закрепленной в Конституции одноступенчатой системе самоуправления различия в выборе мэров и членов советов самоуправлений, исключительная и широкая компетенция мэра, избранного напрямую, которая отчасти вмешивается в компетенцию ведомства, осуществляющего самоуправление.

Они утверждают, что Конституция не дифференцирует членов советов, напротив – закрепляет равное для всех правовое регулирование.

Прямые выборы мэров введены в Литве в 2015 году. Мэры самоуправлений уже дважды избирались напрямую. Ранее мэров выбирали советы самоуправлений.