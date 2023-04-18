Москва никогда не стеснялась присваивать иностранную собственность. Год назад, например, россияне оставили себе 465 принадлежащих зарубежным компаниям самолетов Boeing и Airbus, которые находились в российских аэропортах. Ущерб, понесенный лизинговыми фирмами, оценивается в 10 миллиардов евро. Уже много лет назад Владимир Путин прекратил поставки газа в Украину прямо в середине зимы. Разумеется, диктатору ничего не стоит найти юристов, которые наклепают нужные параграфы в законах.

"Из конфискованных у россиян на Западе денег до нас дошли только пять миллионов", — признался "Экспрессу" месяц назад Алексей Арестович, бывший советник президента Украины.

В таком же объеме переводы совершает, например, Ekspress Grupp.

Украина пылает и взывает о помощи, а миллиарды путинского режима маринуются на счетах западных банков.

Ursula von der Leyen, Volodymyras Zelenskis Reuters / Scanpix

Откуда взялась смелая идея о конфискации?

Идея отдать российские миллиарды Украине, с которой осенью выступили первая леди Европы Урсула фон дер Ляйен и первая леди Эстонии Кая Каллас, — это развитие первого этапа, который должен был сильно навредить России, — блокировки иностранных резервов российского Центрального банка.

Столь решительная идея никак не могла исходить от "Старого Света". Она и не исходила.

Сделала это министр финансов Канады Христя Фриланд: она выдвинула идею о том, что в случае войны западные страны должны будут перекрыть российскому Центробанку доступ к сотням миллиардов евро, которые "московиты" держат в западных банках и ценных бумагах.

Замораживание военной кубышки — не новый трюк. В случае с Ираком под началом Саддама Хусейна Запад замораживал находящиеся в своих банках деньги агрессора и использовал их по назначению. Доходы от иракской нефти позволяли Хусейну покупать только продукты питания. "Нефть в обмен на продовольствие" — такое название получила эта программа, находившаяся в ведении ООН.

Однако решения ООН по российским активам нет, и вряд ли оно вообще будет.

Брюссель хранит молчание

Конфискация 300 миллиардов российских денег и отправка их в Украину, как пообещала Урсула фон дер Ляйен 30 ноября, могла бы стать крупнейшей „финансовой спецоперацией“ в истории Запада. Яростным ответом на „специальную военную операцию“ Путина.

Могла бы.

Безумный диктатор разрушает жизнь в Украине как только может (хвастаясь, что „все идет по плану“), а Европейская комиссия не конфискует его активы и не комментирует свои действия, да и бездействие тоже. Даже вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности (!) Вера Журова не ответила на вопросы "Экспресса".

Депутат Европарламента Урмас Паэт еще в прошлом году дважды спрашивал Урсулу фон дер Ляйен: в каких европейских странах находятся заблокированные 300 миллиардов евро? Как и когда эти деньги будут отправлены в Украину?

В первом ответе не содержалось ничего по существу, а второй запрос и вовсе остался без ответа. "Была только неофициальная молва, что Еврокомиссия не имеет ни малейшего представления, потому что некоторые страны не выдают данных о том, сколько всего средств заморожено", — говорит Паэт.

На сайте Евросоюза говорится, что в ЕС заморожено (frozen) 21,5 миллиарда евро частных активов, и совместно со странами G7 заблокировано (blocked) 300 миллиардов евро активов российского Центробанка.

Но, может быть, получено не столь много? Страны мало того, что уклоняются от отчетности, так и вовсе оказывается, что у них этой обязанности отчитываться вообще не было — она была введена только этой зимой! Через месяц они должны будут представить Брюсселю всю необходимую информацию.

Под руководством одной смелой леди

Предложившая загнать россиян в угол Христя Фриланд изучала русскую историю и литературу в Гарварде, позже сделала карьеру в журналистике. Четыре года назад (в 2019 году) она стала первой женщиной-министром финансов Канады.

Благодаря своему украинскому происхождению, Фриланд настроена прокиевски. Ее мать, Галина Хомяк, помогала разрабатывать конституцию Украины. Фриланд училась в Киеве по обмену с 1988 по 1989 год. Дома со своими тремя детьми она говорит на украинском.

Именно в Канаде до начала текущей войны проживала самая большая после России община украинцев за рубежом.

За два дня до начала войны министр культуры Украины Александр Ткаченко именно с помощью Христи Фриланд призвал Запад заморозить иностранные резервы российского Центрального банка, пока Кремль не вывел их с Запада.

Фриланд вложила идею заморозки в голову премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который в свою очередь уговорил сделать это своего британского коллегу Бориса Джонсона.

Согласились и американцы, которые решили применить финансовое ядерное оружие — отключение российских банков от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Еще в декабре президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения на Украину россияне столкнутся с самыми жесткими санкциями за всю историю человечества.

Ударим посильнее!

Европейцы вели себя осторожнее. Они боялись прострелить себе ногу этими ограничениями. Нетрудно было понять, что Россия нанесет ответный удар за счет поставок энергоносителей и сырья. Особенно уязвимой называли немецкую промышленность.

Однако после того, как Киев и другие украинские города в течение трех дней подряд подвергались бомбардировкам, согласился и Брюссель. 27 февраля Урсула фон дер Ляйен объявила, что крупнейшие российские банки будут отключены от SWIFT, а операции по управлению активами и имуществом российского Центрального банка запрещены. К тому моменту уже были заморожены активы почти 500 высокопоставленных чиновников и олигархов.

С тех пор эти списки только расширяются.

Юрист Пол Марквардт, консультировавший Вашингтон по вопросам санкций, сказал агентству Reuters, что введение санкций против Центрального банка — это самый большой молоток, оставшийся в ящике с инструментами у Запада.

Поначалу казалось, что ограничения работают. В Москве опустели банкоматы. Курс рубля упал на 40 процентов. Наступило золотое время для менял. Coca-Cola, IKEA, Netflix и другие известные компании ушли с российского рынка.

Но Россия собралась с духом и выстояла. В прошлом году экономика страны сократилась всего на 2,1 процента (по данным Москвы). Замораживание активов не дало ожидаемого эффекта. Вот тут-то и зародилась экстремальная, жесткая идея, о которой мы пишем в нашем материале.

Утопающая в долгах Эстония помогает Украине

Осенью Кая Каллас объявила, что Эстония станет первой страной, которая заберет замороженные российские активы и передаст их Украине.

Это с энтузиазмом поддержал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Вместе со своим польским коллегой он уговорил европейских лидеров снизить потолок цен на путинскую нефть. Представители Европейского союза с более мягкой рукой не стали бы добиваться снижения цены до 60 евро за баррель.

Но Киеву нужно больше. Война ведется ценой крови Украины, но расплачивается за это Запад.

Однако состояние казны в Эстонии оставляет желать лучшего. Как можно поддерживать Киев, если приходится сокращать расходы и жить в долг? Эстония Каи Каллас — это не Канада Христи Фриланд, где государство взяло кредит для помощи Украине. В прошлом году канадскую долговую расписку поддержал и Банк Эстонии.

Господам с Тоомпеа нравится идея поддерживать Украину за счет денег самой России. Ведь Европейский союз поддерживает план мирового соглашения Владимира Зеленского, согласно которому Россия должна возместить нанесенный ею ущерб. Кто же будет требовать репарации от нынешнего или следующего кремлевского правительства? Ни одна ядерная держава никогда в войне не сдавалась.

Тем не менее, две важные евроледи стоят на своем и обсуждают конфискацию. Кая Каллас живо описывает „Экспрессу“, как она разрабатывала для Урсулы фон дер Ляйен схемы, согласно которым Украина предъявит России иск о возмещении ущерба от войны, а страны Европейского союза смогут урегулировать эти требования за счет замороженных миллиардов.

Почему юристы тормозят конфискацию?

Замораживание и конфискация — это две совершенно разные вещи. Когда срок заморозки истекает, деньги и другие активы должны быть возвращены в точно таком же состоянии, каким оно было до нее. То есть россияне должны получить свои деньги до последней копейки.

Предложение Эстонии состоит в том, чтобы этого не происходило до тех пор, пока Россия не заплатит за нанесенный Украине военный ущерб.

А в случае конфискации активы изымаются раз и навсегда.

Замороженные средства можно разделить на две части: одна принадлежит российскому государству, вторая — частным лицам (олигархам, чиновникам).

Государственные деньги защищены международным правом. Посол Эстонии в ООН Тийна Интельманн в феврале 2006 года подписала "Конвенцию о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности". Документ до сих пор не ратифицирован Рийгикогу, но, подписав его, Эстония показала свою готовность соблюдать соглашение. В конвенции говорится, что имущество Центрального банка неприкосновенно.

Другие нормы международного права также защищают активы российского государства.

Изъятие денег будет зависеть от решения Международного суда, который обяжет Россию выплатить ущерб от войны. Но только в случае, если Москва откажется платить по этим счетам, Украина сможет потребовать от других стран возместить долг России за счет замороженных активов.

До всего этого еще далеко, так как война продолжается, и такой судебный процесс даже еще не начался. Однако Украина, разумеется, ведет учет нанесенного войной ущерба.

В случае конфискации Кремль также имеет право обратиться в суд. Председатель российского Центрального банка Эльвира Набиуллина год назад заявляла о подготовке таких исков.

Получается, что мысль о конфискации активов отложили до греческих календ.

Эстония: на нестабильном фронте западных стран без надежд?

Источники в Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили „Экспрессу“, что в настоящее время Европейский союз больше не обсуждает вопрос о конфискации активов российского Центробанка и их использовании в пользу Украины. Также нет намерения использовать их для обеспечения государственных кредитов Украины.

Речь идет ТОЛЬКО об отправке в Украину доходов от арестованных российских активов.

Ситуация не лучше и для частных лиц

Несколько крупных держав (США, Франция, Италия) конфисковали и экспроприировали активы олигархов, но всегда под предлогом обхода последними санкций или неуплаты налогов.

Например, США объявили, что "Лукойл" останется без самолета Boeing 737. Но не просто так, а потому что нефтяной магнат Вагит Алекперов нарушал санкции США, летая на нем.

Эстонское законодательство также предусматривает конфискацию имущества в случае нарушения санкций. Но только имущества, связанного с нарушением, а не всего подряд.

Нельзя отбирать у людей деньги и другое имущество под предлогом обвинения в прокремлевском настрое. Частная собственность священна.

Как стало известно "Экспрессу" от высокопоставленного источника в Брюсселе, олигархи и другие российские деятели подали 55 исков с целью отмены заморозки их активов.

В коридорах власти в Эстонии взоры снова обращаются к Канаде. Там министр иностранных дел может обратиться в суд за разрешением на экспроприацию замороженных в рамках санкций активов. Это можно сделать в случае, если имело место серьезное нарушение безопасности, прав человека или мира во всем мире, или если речь идет о вопиющей коррупции. Имущество или доходы от его продажи могут быть использованы, в частности, для восстановления иностранного государства и для помощи пострадавшим людям.

Юристы предупредили эстонское правительство, что в случае экспроприации имущество должно быть компенсировано по справедливой цене.

Прибыль отправится в Украину. А что по поводу возможного ущерба?

До сих пор от российских активов выигрывали частные компании. Бельгийская компания Euroclear, занимающаяся ценными бумагами, сообщила, что на ее счетах заморожено 99 миллиардов евро российских активов. Благодаря полученным на их основе средствам прибыль Euroclear в прошлом году выросла на 597 миллионов евро.

Почему бы эти деньги не направить в Украину?

В рабочем документе Совета Европейского союза от 21 марта говорится, что инвестирование активов в краткосрочные долговые ценные бумаги (с низким уровнем риска) стран ЕС может принести доход около 2,6 процента в год. В первый год можно было заработать от 0,6 до 4,7 миллиарда евро. Если бы это были инвестиции на два-три года, ежегодная прибыль составила бы 1,7-3,6 миллиарда евро.

Эти суммы смехотворно малы по сравнению с теми, которыми обнадежили Киев две леди из Европы.

Было бы особенно глупо, если бы мы понесли убытки, помогая Украине, а затем должны были бы расплачиваться с россиянами.

С другой стороны, Украине нужны эти деньги.

Но... инвестиции связаны с риском, и возможные потери необходимо учитывать. В рабочем документе предупреждают, что в худшем случае стоит готовиться к ущербу в размере четырех миллиардов евро!

Разговоры о потенциальных потерях — никакая не шутка, если учесть, что даже банкиры Центробанка лишаются денег, когда делают вклады во время экономического шторма. В прошлом году Банк Эстонии потерял 157 миллионов евро, при этом из каждого вложенного евро остался только 91 цент. Во всей системе Европейского центрального банка подобным образом вылетели в трубу 1,8 миллиарда евро.

Было бы особенно глупо, если бы мы понесли убытки, помогая Украине, а затем должны были бы расплачиваться с россиянами.

И все знают, что Москва, если на Западе начнут конфисковывать ее активы, не пустит это на самотек. Само собой разумеется, что окажутся под угрозой активы западных компаний в России.

Тем временем китайские коммунисты с интересом наблюдают за тем, насколько тяжелыми будут последствия западной „финансовой спецоперации“.