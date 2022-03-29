"Такое решение обусловлено следующими причинами: несколько недель назад мы подготовили и зарегистрировали поправки к УК, согласно которым полагается наказание за публичное отрицание войны России в Украине и поддержку и оправдание военных действий России.
Однако перед заседанием Гражулис почему-то забрал уже зарегистрированные поправки.
После того как на прошлой неделе во время прямого эфира была прервана трансляция моей передачи и передачу сняли с телеканала за то, что в ней были разоблачены и названы хорошо известные в Литве люди, которые высказывались в публичном пространстве в поддержку начатой утиным войны, депутат Гражулис встал на сторону этих людей, не согласился публично осудить цензуру, не потребовал вернуть передачу в эфир, отказался провести пресс-конференцию на эту тему.
Я не хочу и не могу работтаь в одной команде с политиком, который перед лицом войны одновременно пытается стоять по обе стороны. Еще одна причина, которая определила мое решение - суд признал Гражулиса виновным в совершении преступления, он осужден за злоупотребление. Как один из соучредителей и лидеров антикоррупционной коалиции я не хочу и не могу работать в одной команде с политиком осужденным за злоупотребление", - писал Кривицкас.
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