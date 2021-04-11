Томас Янелюнас, профессор международных отношений и политологии Вильнюсского университета (ВУ), говорит, что, если правящие не будут учиться на своих ошибках, правительству придется не только смириться с острыми стрелами критики, но и с растущим напряжением внутри Кабмина. Между тем политологу Университета Миколаса Рёмериса (УМР) Риме Урбонайте не хватает внутренней организации и логики в решениях правящих.

"Определенно, в решениях правящих нет проявления уверенности и последовательности. Я не вижу четкого алгоритма, по которому принимаются некоторые важные решения. Правительству не раз говорили, что не может быть никаких объявлений, если нет 120-процентной уверенности в том, что эти решения будут возможны№, - сказала политолог УМР.

Это также подчеркивает политолог ВУ Т. Янелюнас. По его словам, правительство, похоже, не может должным образом информировать общественность о некоторых решениях.

"Правительство не находит подходящего способа информировать общественность о своих решениях (...). Если этот стиль общения правительства будет продолжаться, количество ошибок в коммуникации увеличится. Таким образом, реакция будет все более эмоциональной и, видимо, такая критика только усилит напряжение внутри самого правительства", - сказал Т. Янелюнас.

По словам политолога, сами правящие вызывают негативную реакцию со стороны общества, потому что провоцируют завышенные ожидания, которые они не могут в конечном итоге оправдать. ELTA напоминает, что на прошлой неделе правящие подверглись резкой критике за решение не открывать больше торговых точек, хотя министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте говорила о намерении снять карантинные ограничения утром того же дня.

"Когда дело доходит до борьбы с пандемией и изменения различных ограничений, люди, очевидно, ожидают некоторого облегчения, ослабления карантина, такие ожидания, похоже, вызваны самим правительством, намекая, что оно намерено рассмотреть это, что оно понимает, что эти ограничения длились слишком долго и так далее. Но в конце концов, приходится воздержаться от послаблений , потому что очевидно, что ситуация динамичная, количество случаев заражения меняется", - сказал профессор ВУ.

Недовольство правительством вызвали и решения о процедурах вакцинации. Полицейские были возмущены и даже устроили акцию протеста у здания правительства, поскольку они были последними в списке вакцинации приоритетных групп. В конечном итоге недовольство полиции вызвала реакция министра здравоохранения Арунаса Дулькиса на эту критику правительства. Министр заявил, что оснований для недовольства полицейских нет.

Политолог Т. Янелюнас раскритиковал такую ​​реакцию министра А. Дулькиса, отметив, что она свидетельствует об отсутствии эмпатии. По словам профессора, политики часто сопереживают своей позиции и склонны забывать учитывать некоторые человеческие аспекты проблемы.

"Один из самых больших недостатков политиков - это отсутствие эмпатии, сочувствия. На самом деле, лишь некоторые из них проявляют эмпатию и точно чувствует настроение общественности (...) Объяснение министра здравоохранения о том, что всегда есть более важные группы, которые могут ожидать вакцины раньше, чем полицейские ... Это показывает защитную реакцию, мол его решения нужно защищать, но он забывает другую сторону, что такие ответы и такая защитная реакция могут вызвать дополнительное возмущение у полицейских", - сказал Т. Янелюнас.

В решениях правительства отсутствует логика

Политологу УМР Р. Урбонайте не хватает четкой стратегии и логики в решениях правящих, в том, как они информируют о самом принятии решений. Р. Урбонайте задается вопросом, действительно ли сами правящие понимают, что говорят.

"Чем дальше, тем сложнее уловить логику принятия правительственных решений", - сказал политолог. По словам Р. Урбонайте, для беспрепятственного общения необходима полная сплоченность правительства. Однако, по ее мнению, правящим сейчас не хватает организованности. По ее словам, плохо, когда информация сначала обнародуется, а уже потом принимаются решения.

"То, что делает премьер, это лишь малая часть коммуникации. Внутри кабинета необходимо сплотиться, потому что сейчас кажется, что члены правительства вставляют друг другу палки в колеса", - сказала политолог.

"Сегодня нам нужны организованные действия со стороны правительства, и их цель должна заключаться в том, чтобы сделать общество своим союзниками. На данный момент, на мой взгляд, это невозможно, и эти ошибки дорого обходятся", - резюмировала она.