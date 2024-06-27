"Крестьяне" приняли решение относительно Вегеле: список на выборах в Сейм возглавит не он

Как сообщил информационному агентсту Elta председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис, представитель партии в случае победы будет делегирован на должность премьер-министра. По словам политика, такие решения в пятницу должен утвердить совет СКЗЛ.
„Потом мы примем решение о том, кто возглавит список, а кто будет руководителем штаба. Что касается лидера списка, то я выступлю с предложением, чтобы его возглавил член нашей партии. Это интрига, потому что оппозиционные нам политики и политологи пытались создать историю о том, что у нас якобы была договоренность с Игнасом Вегеле, что именно он возглавит список, что он лизинговый“, – сказал Elta Р. Карбаускис.
„Теперь могу заявить – я выдвину кандидатуру не Игнаса Вегеле во главу списка“, – подчеркнул политик.
По его словам, И. Вегеле не будет и в числе кандидатов от партии, которые смогут претендовать на должность премьер-министра после осенних выборов в Сейм.
По словам Р. Карбаускиса, таким кандидатом также будет человек из партии. Вполне вероятно, отметил он, что им станет либо он, либо избранный в Европарламент (ЕП) Аурелиюс Верига, либо завершающий свой срок полномочий депутат Европарламента Бронис Ропе.
„Ни одна другая партия в Литве не смогла бы назвать трех имен, которые могли бы занять эти должности. Это Бронис Ропе, Аурелиюс Верига и Рамунас Карбаускис. Не думаю, что под каким-либо из этих имен можно сказать, что этот человек не способен быть премьер-министром“, – сказал Р. Карбаускис.
По его словам, нельзя исключать, что кто-то из упомянутых политиков также может стать лидером партийного списка на выборах в Сейм. В любом случае, отметил „аграрий“, окончательные решения должны быть одобрены в пятницу.