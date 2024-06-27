"Крестьяне" приняли решение относительно Вегеле: список на выборах в Сейм возглавит не он

„Потом мы примем решение о том, кто возглавит список, а кто будет руководителем штаба. Что касается лидера списка, то я выступлю с предложением, чтобы его возглавил член нашей партии. Это интрига, потому что оппозиционные нам политики и политологи пытались создать историю о том, что у нас якобы была договоренность с Игнасом Вегеле, что именно он возглавит список, что он лизинговый“, – сказал Elta Р. Карбаускис.