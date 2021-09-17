Такое решение в пятницу принял на своем заседании совет ЛСКЗ.

Требование заключается в том, чтобы Шимоните в течение трех недель отмежевалась от "увеличивающей налоговое бремя для жителей налоговой реформы", в корне изменила стратегию управления пандемией COVID-19 и вакцинации, публично отчиталась о затратах на управление кризисом с мигрантами, а также назвала четкие сроки, когда нелегальные мигранты будут возвращены в государства происхождения.

"Если эти требования не будут выполняться, совет принял решение обязать "теневое" правительство ЛСКЗ вместе с фракцией ЛСКЗ в сейме инициировать интерпелляцию премьеру Шимоните", – говорится в пресс-релизе партии.

Как утверждают "крестьяне", экономика страны оказалась в критической ситуации, между тем, по их словам, планируется обложить налогом лесную землю и увеличить налоги на землю, на недвижимость, обложить налогом автомобили, повысить цену вывоза мусора и пр.

Совет ЛСКЗ утверждает, что "допущены серьезные ошибки при управлении пандемией COVID-19 и организации вакцинации, что не только вызвало противостояние в обществе, но и вызвало тяжелые социально-экономические последствия, нанесло вред психическому здоровью людей, процессу обучения детей".

"Я призываю все оппозиционные фракции в сейме присоединиться к выдвинутым ЛСКЗ требованиям к правительству Шимоните", – сказал председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

У "крестьян" в сейме самая многочисленная оппозиционная фракция – 22 парламентария.

В соответствии с уставом сейма, вынесение вотума недоверия премьеру или министру может инициировать не менее одной пятой состава парламента, то есть не менее 29 членов сейма.

Однако чтобы отправить премьера Литвы или министра в отставку, за это во время тайного голосования должно проголосовать не менее половины всех членов сейма, то есть не менее 71 депутата.