Карбаускис сказал, что программа теневого кабинета - альтернатива программе действующего правительства.

"Мы не собираемся оппонировать ради самого действия, заниматься распространением пропаганды. У нас одна цель – помочь допустить как можно меньше ошибок", – сказал Карбаускис, представляя свой кабинет.

Фамилии бывшего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса в составе теневого кабинета нет.

Статьи по теме: Карбаускис сообщил о сформировании "теневого" правительства

Министр охраны окружающей среды: Лигита Гирскене

Министр энергетики: Арвидас Некрошюс

Министр экономики и инноваций: Дейвидас Лабанавичюс

Министр финансов: Валюс Ажуолас

Министр обороны: Дайнюс Гайжаускас

Министр культуры: Аушрине Норкене

Министр социальной защиты и труда: Томас Томилинас

Министр транспорта и сообщения: Арвидас Вайткус

Министр здравоохранения: Аурелиюс Верига

Министр науки, образования и спорта: Эугенуюс Йовайша

Министр юстиции: Агне Ширинскене

Министр иностранных дел: Гедрюс Сурплис

Министр внутренних дел: Гуода Бурокене

Министр сельского хозяйства: Кястутис Мажейка

"Я думаю, многие из присутствующих на заседании своим опытом могут помочь действующим министрам. Это нужно, чтобы допускалось меньше ошибок, ведь ошибки - это цена качества нашей жизни", – сказал Карбаускис.

Он обратился к премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните, сказав, что теневой кабинет "готов всеми силами помочь в работе на благо жителей Литвы".

Верига на заседании теневого кабинета представил меморандум по управлению пандемией COVID-19.