Карбаускис сказал, что программа теневого кабинета - альтернатива программе действующего правительства.
"Мы не собираемся оппонировать ради самого действия, заниматься распространением пропаганды. У нас одна цель – помочь допустить как можно меньше ошибок", – сказал Карбаускис, представляя свой кабинет.
Фамилии бывшего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса в составе теневого кабинета нет.
Министр охраны окружающей среды: Лигита Гирскене
Министр энергетики: Арвидас Некрошюс
Министр экономики и инноваций: Дейвидас Лабанавичюс
Министр финансов: Валюс Ажуолас
Министр обороны: Дайнюс Гайжаускас
Министр культуры: Аушрине Норкене
Министр социальной защиты и труда: Томас Томилинас
Министр транспорта и сообщения: Арвидас Вайткус
Министр здравоохранения: Аурелиюс Верига
Министр науки, образования и спорта: Эугенуюс Йовайша
Министр юстиции: Агне Ширинскене
Министр иностранных дел: Гедрюс Сурплис
Министр внутренних дел: Гуода Бурокене
Министр сельского хозяйства: Кястутис Мажейка
"Я думаю, многие из присутствующих на заседании своим опытом могут помочь действующим министрам. Это нужно, чтобы допускалось меньше ошибок, ведь ошибки - это цена качества нашей жизни", – сказал Карбаускис.
Он обратился к премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните, сказав, что теневой кабинет "готов всеми силами помочь в работе на благо жителей Литвы".
Верига на заседании теневого кабинета представил меморандум по управлению пандемией COVID-19.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жителям не на что жить: несмотря на запреты, рекламируют свою деятельность (42)
В Литве все еще действуют ограничения, но на порталах...
Директор Фонда борьбы с коррупцией: санкционное воздействие на друзей Путина может изменить решение по Навальному Интервью Delfi (83)
Вторая половина января в России ознаменовалась...
Министр: нынешние поставки не обеспечат вакцинации 70% населения Литвы к осени (121)
Нынешние графики поставки вакцин от COVID-19 не обеспечат,...
"Крестьяне" представили теневое правительство: в его составе нет Сквернялиса (11)
Крупнейшая оппозиционная фракция в парламенте Литвы...
Глава Минздрава Литвы: цель - возвращение детей в школу в конце февраля (8)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...