"Крестьяне" предлагают на три года вернуть льготный НДС для сектора общественного питания

Указано, что цель предложения – повышение доходов бюджета, снижение "тени", создание новых рабочих мест, повышение числа плательщиков НДС, поощрение потребления и расширения туристического сектора, сохранение привлекательности сектора общепита и обеспечения роста минимальной зарплаты. А также защита от роста цен на услуги общепита для социально уязвимых групп – детей, больных, пожилых людей в домах опеки.
Авторы поправок отмечают, что после того, как был отменен льготный НДС, цены в ресторанах, кафе, школьных столовых, больницах и домах престарелых выросли на 15-20%.
"Крестьяне" утверждают, что до сих пор за счет льготного НДС оборот компаний в сфере общепита рос, а с Нового года он снизился на 1/10, начали сокращать работников в этой сфере, стало закрываться больше кафе и ресторанов, увеличился риск "тени", наблюдается рост эмиграции.
Согласно подсчетам, из-за отказа от льготного 9% НДС оборот сектора общепита снизится на 10% – до 1,7 млрд. евро, число работников сократится до 39 000 в сезон. По словам инициаторов поправок, 9% НДС позволит собрать в 2024 году 67,5 млн. евро. Если парламент примет предложение "крестьян", то льготный НДС будет действовать с 1 июля 2024 года.
Напомним, что 19 апреля у здания правительства состоялся протест представителей сектора общепита, они требовали вернуть льготный НДС.