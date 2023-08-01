"Крестьяне" на президентских выборах выставят своего кандидата

По словам лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса, цель партии - сделать так, чтобы президент обеспечил развитие открытой и свободной Литвы.
"Мы хотим видеть растущую, экономически крепкую Литву, хранящую свою историю, язык, культурное наследие и традиции. По нашему мнению, Аурелиюс Верига - наилучший кандидат, у которого есть политический хребет, гарантированная неуязвимость, ясное представление о Литве, он лелеет традиционную семью, ратует за создание инфраструктуры для семей в регионах, к чему сегодня стремится абсолютное большинство жителей Литвы. С таким президентом Литва будет свободной и единой, не будет искать врагов внутри страны и за ее пределами", – сказал Карбаускис.
Верига благодарит коллег по партии за доверие и говорит, что слышит, что люди Литвы хотят жить достойно и безопасно.
Аурелиюс Верига родился 8 августа 1976 г. в Ужвентисе (Кельмесский район). В 1994–2000 гг. учился на Медицинском факультете Каунасской медицинской академии, стал врачом. В 2004 г. окончил резидентуру и получил квалификацию психиатра. T
В 2004 г. начал работать психиатром.
С 2009 г. - доцент Каунасского медицинского университета. В 2015–2016 г. профессор.
В 2009–2012 гг. советник премьер-министра Андрюса Кубилюса.
С 14 ноября 2016 г. депутат от ЛСКЗ. С 14 декабря 2016 по 14 декабря 2020 г. министр здравоохранения.
С 2018 г. член ЛСКЗ.