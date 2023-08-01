"Крестьяне" на президентских выборах выставят своего кандидата

"Мы хотим видеть растущую, экономически крепкую Литву, хранящую свою историю, язык, культурное наследие и традиции. По нашему мнению, Аурелиюс Верига - наилучший кандидат, у которого есть политический хребет, гарантированная неуязвимость, ясное представление о Литве, он лелеет традиционную семью, ратует за создание инфраструктуры для семей в регионах, к чему сегодня стремится абсолютное большинство жителей Литвы. С таким президентом Литва будет свободной и единой, не будет искать врагов внутри страны и за ее пределами", – сказал Карбаускис.