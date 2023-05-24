"Крестьяне" бросили вызов премьеру: намерены объявить вотум недоверия правительству

В соответствии с Уставом, проект о недоверии могут подать не меньше 29 депутатов. Его рассматривают как вотум недоверия премьеру, это значит, что премьер выходит на трибуну в парламенте и отвечает на вопросы депутатов. Депутаты могут задавать вопросы всем министрам.

Постановление о недоверии правительству может быть принято путем тайного голосования, если за проголосует не меньше, чем 71 депутат.

Премьер Ингрида Шимоните на этой неделе заявляла, что не пойдет проверять есть ли у нее доверие в парламент этого созыва.

"Я точно не пойду проверять доверие в парламенте этого созыва, это абсурд, проверять доверие в парламенте, когда проблема явно в самом парламенте и ряд политиков пытается сделать проблемой правительства то, что когда-то было в горсоветах, как будто это проблема правительства", – сказала она.

"В этом парламенте больше 50 человек - бывшие члены горсоветов, больше 100 депутатов используют средства на парламентскую деятельность, использование этих средств, возможно не до конца исследовано и оценено, мне на самом деле не имеет смысла идти в парламент и спрашивать доверяет ли он мне", – заметила Шимоните.

Она сказала, что ее позиция не изменилась: сначала надо провести досрочные выборы, а если этот вариант не одобрят, – инициировать отставку правительства.

"Крестьяне" намерены объявить вотум недоверия правительству.

"Я предлагаю проект вотума недоверия правительству, использовать обычную статью, для которой требуется 71 голос. Если будет такое решение, то президент сможет объявить досрочные выборы", – сказал лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис.

"Мы подготовили постановление. В нем, конечно, надо внести поправки, чтобы не было намеков о неуспехе работы правящих, о политической культуре – это остается у нас в головах, это знают все люди. Постановление должно быть таким, чтобы они (правящие – Delfi) могли за него голосовать", – продолжил политик.

Пути, предлагаемые консерваторами, по его мнению - высокомерие.

"У кое-кого перегрелись головы, мы должны предложить план стабилизации. Предложенное нами постановление о недоверии правительству, я думаю, это план, поскольку ситуация с экономикой Литвы ухудшается, хотя пока кризиса нет, качество жизни людей тоже, кажется, ухудшится, около границы Литвы идет война, и тут заниматься такими вещами, какими занимаются два человека в государстве - Габриэлюс Ландсбергис и Ингрида Шимоните, как минимум безответственно", – вторил ему "крестьянин" Гедрюс Сурплис.

По его оценке, досрочные выборы были бы "большим потрясением для страны".

"То, что мы предлагаем, я просто скажу, остудить головы и Шимоните, которая уже обещала уйти в отставку, [надо] просто взять и уйти, перезагрузить правительство и пойти на саммит НАТО, на другие важные для Литвы встречи с действующим правительством, обязательства которого будут действовать как до саммита, так и после него", – сказал Сурплис.