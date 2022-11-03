"Косвенный участник войны:" глава Минобороны Литвы призывает изолировать Иран из-за помощи России в атаках на Украину

"К санкциям, которые применяются в отношении Ирана, необходимо добавить санкции, которые устранили бы этого косвенного участника войны", — заявил министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, Иран "способствовал разрушению критической инфраструктуры Украины" своими военными технологиями и оружием.
"Таких фактов достаточно, чтобы Иран оказался в изоляции от международного сообщества, как это было в свое время из-за ядерной программы", - сказал Анушаускас.
Киев и Западные союзники неоднократно обвиняли Москву в использовании беспилотников иранского производства в нападениях на Украину в последние недели.
Украина заявила, что около 400 иранских беспилотников уже использовались против мирных жителей, а Москва заказала около 2 тысяч. Тегеран отверг эти обвинения.
США, Великобритания и Евросоюз уже ввели санкции против Ирана за использование им дронов в Украине.
В прошлом месяце Киев решил существенно ограничить дипломатические отношения с Тегераном из-за предполагаемых поставок оружия в Москву.
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