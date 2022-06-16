Впервые заразились 200 человек, повторно - 36 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 65 человек, из них 6 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 68,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней - 18,7%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Хотя бы один раз коронавирусом заразились в стране более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.
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