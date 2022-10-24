Король Бельгии в Литве: война, климатический кризис должны побуждать к "зеленой" энергетике

"Война в Украине и климатический кризис должны побудить нас ускорить изменения в энергетике с отказом от ископаемых видов топлива", — заявил монарх в понедельник в Президентском дворце в Литве.

Столкнувшись с санкциями Европейского союза (ЕС) за вторжение в Украину, Россия ограничила подачу природного газа в Европу, тем самым взвинтив цены на это ископаемое топливо на рынке. Запад обвиняет Москву в использовании энергоресурсов как средства политического давления.

В совместном выступлении с президентом Литвы Гитанасом Науседой король Бельгии подчеркнул, что война России в Украине "привела нас в новую эру, которая напоминает нам о самых мрачных страницах истории нашего континента".

В результате, по словам монарха, ЕС и остальной мир также находятся под давлением, особенно страны с более низким уровнем жизни, где резко выросли цены на самые необходимые товары.

Он подчеркнул, что посредством своих обязательств страны НАТО защищают "проект безопасности, на котором построен был Европейский Союз".

Со своей стороны Науседа также подчеркнул, что ценит сотрудничество между Бельгией и Литвой в сфере безопасности. Лидеры стран планируют более подробно поговорить об обороне в среду в Пабраде, где бельгийские военные несут службу в Батальоне Сил передового базирования НАТО.

По его словам, в ходе королевского визита планируется обсудить сотрудничество между странами в сферах науки, технологий, торговли, энергетики и культуры.